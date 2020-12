Cooles Masken-Design

× Erweitern Foto: Maskulo RUFF Masken

Fashion im Zeichen der Zeit: Das Berliner Fetisch-Label Maskulo hat Gesichtsmasken entwickelt, die nicht nur schick sind, sondern auch besonderen Tragekomfort bieten.

Die Masken sind gefertigt aus Baumwolle und einem Mesh-Cover, dem optischen Clou des Modells. Neben den üblichen zwei Bändern an den Ohren werden sie falls gewünscht durch einen zusätzlichen Gummiriemen am Hinterkopf gehalten; gerade bei längerem Tragen entlastet das den Druck auf die Ohren. Den zusätzlichen Gummiriemen kann man aber einfach auch weglassen und in der Maske verstecken.

Die Maske ist waschbar und behält ihre Form – damit ist das coole Teil nicht nur als Fetsch-Accessoire einsetzbar sondern auch absolut alltagstauglich – genau wie’s der Fetisch-Fan mag! Erhältlich bei RUFF Gear, Frankfurts Laden für Fetisch-Bekleidung und Kinky Fashion.

RUFF Gear, Brückenstr. 6, Frankfurt, www.ruffonline.de