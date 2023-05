Creations X – XII

× Erweitern Foto: Roman Novitzky Fabio Adorisio

Ende Mai wird die Serie mit Arbeiten jungen Choreograf*innen mit dem Stuttgarter Ballett fortgesetzt, die Ballettintendant Tamas Detrich 2019 ins Leben gerufen hat.

Für die vierte Ausgabe hat Detrich drei Choreograf*innen eingeladen, um drei neue Choreografien zu aktuellen Themen zu schaffen. Vittoria Girelli begibt sich dafür auf eine Reise in eine innere Welt, inspiriert von der „Light and Space“-Kunst der 1960er Jahre. Fabio Adorisio führt zu einem Ort, an dem sich Vergangenheit und Gegenwart treffen – im Spannungsfeld zwischen Nostalgie und dem Unsicheren, Bedrohlichen. Alessandro Giaquinto setzt sich mit dem Verlust auseinander, als Inspiration für seine Choreografie.

Foto: Sibel Karatas Foto: Roman Novitzky

27.5., Premiere, Schauspielhaus, Oberer Schlossgarten 6, Stuttgart, 19 Uhr, weitere Vorstellungen am 28. und 29. Mai, sowie am 6., 17. und 18. Juni, www.stuttgarter-ballett.de