Creations XIII – XV

Das Stuttgarter Ballett zeigt in seiner Reihe „Creations“ regelmäßig Arbeiten junger Choreograf*innen. Die Themen der zeitgenössischen Werke sind völlig freigestellt. Im November sind drei Frauen am Start: Vittoria Girelli, Samantha Lynch und Morgann Runacre-Temple. Vittoria Girelli, Halbsolistin beim Stuttgarter Ballett, ist als Choreografin für ihre fesselnden Ensembleszenen bekannt. Seit 2020 zeigt sie diese auch in Stuttgart. Samantha Lynch tanzt normalerweise als Erste Solistin beim Norwegischen Nationalballett, hat sich aber auch als Choreografin schon einen Namen in ganz Europa gemacht. Die Londonerin Morgann Runacre-Temple war von 2009 bis 2015 Hauschoreografin beim Ballett Ireland und hat dort bereits abendfüllende Handlungsballette gestaltet. In ihrer Arbeit schaut sie gerne über den Tellerrand und verbindet dabei Tanz mit anderen Sparten – zum Beispiel auch mit Medizin. Spannend!

25.11., Staatstheater Stuttgart, Oberer Schlossgarten 6, Stuttgart, 19 Uhr, weitere Vorstellungen am 29. und 30.11., www.stuttgarter-ballett.de