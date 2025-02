Criptonite: Pleasure

× Erweitern Foto: Jean-Marc Thurmes

Das in Zürich beheimate Theater-Duo „Criptonite“ gastiert im Frankfurter Mousonturm. Der Name des Stücks – „Pleasure“ – ist Programm: Edwin Ramirez und Nina Mühlemann laden das Publikum auf eine mystisch-leidenschaftliche Reise in die Unterwelt, auf eine Insel, wo Schmerz. Lust und Kink sich begegnen.

Zum Teil von einem runden Bett aus erforschen die beiden Performenden zusammen mit dem Publikum Lust, Grenzen, Sinnlichkeit und Scham, verweben als Dionysos und Medusa auch noch griechische Mythologie und lassen eigene Erfahrungen mit einfließen, es gibt Video-Gastbeiträge – und Humor ist auch dabei.

Eine interaktive Late Night Varieté Show mit Publikumsbeteiligung. „Neugierde ist er erste Schritt zur Hölle“, heißt es zu Beginn der Show.

7. und 8.2., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.mousonturm.de