CSD am Bodensee

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD am See, Bodensee

Foto: @DanielSchuhmacher Daniel Schuhmacher

Vom 8. bis 10. Juli feiert die LGBTIQ*-Community am Bodensee ihren „CSD am See“ mit einem vielfältigen Programm und auch Christine Deborah Ospi vom Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz.

Der Star der queeren Tage ist Daniel Schuhmacher. Der 1987 geborene „DSDS“-Gewinner von 2009 ist seit seinem Coming-out ein in der Community beliebter Künstler – und lebt hier in der Region. Größte Hits sind „Anything but Love“, „Honestly“ und „If It’s Love“. Er tritt beim „CSD am See“ auf.

CSD am See, Bodensee

Das CSD-Motto 2022 ist „Menschenrechte gibt es nur mit Vielfalt!“, um 11 Uhr ist am Samstag die Aufstellung zur Demo am Bärenplatz in Kreuzlingen in der Schweiz. Die CSD-Parade startet dann um 12 Uhr und demonstriert sich nach Deutschland bis zur Konzertmuschel im Stadtgarten in Konstanz. Ab 21 Uhr steigt dann im P-Club die CSD-Party. Das ganze Programm findest du hier: csd-konstanz-kreuzlingen.de

Über die Region: An den Bodensee (63 km lang, 250 m tief) grenzen Bayern, Schwaben, Baden, Österreich und die Schweiz. Aus der pittoresken Ferienregion mit ihren Burgen, Schlössern, dem grandiosen Alpenblick, hohen Bergen, dichtem Wald und Stränden kommen nicht nur Äpfel und Wein, sondern auch Chart-Musiker wie Glasperlenspiel oder bekannte Maler wie Simon Czapla und Lars Deike; der international bekannte Designer Philipp Plein besuchte hier das Internat Schloss Salem. Was man nicht denkt: In Städten wie Lindau oder auch Konstanz gibt es durchaus eine umtriebige Szene.