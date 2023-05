10 Jahre CSD Aschaffenburg

× Erweitern Foto: Diamond

Unter dem Motto „Aschaffenburg l(i)ebt bunt“ startet der lokale CSD in diesem Jahr bereits zum 10. Mal – und auch heute „lieben und leben wir in Aschaffenburg noch immer bunt“, so das Team.

Organisiert wird der CSD Aschaffenburg nach wie vor von der örtlichen Jugendinitiative „rAinBows“, die auch in diesem Jahr wieder zu Demo und einem bunten Community-Fest einlädt. Die offizielle CSD-Afterparty „Lollipop“ steigt im 8750 Club, mit Fabienne Diamond (Foto) und DJ U-GO-BOY aus Köln.

3.6., CSD Aschaffenburg, mehr Infos über Facebook

Lollipop-Party: 8750 Club, Würzburger Str. 126, Aschaffenburg, 21 Uhr, Infos auf Facebook