CSD auf dem Römerberg

Der Frankfurter CSD 2021 startet am 17. Juli gegen 11:30 Uhr: Es wird ein Showprogramm samt Kundgebung geben und die Regenbogenflagge wird schon fast traditionell vom Balkon des Römers gehisst. Gäste und Redner sind unter anderen Kai Klose, Hessens Minister für Soziales und Integration, Sylvia Weber, die derzeit amtierende Dezernentin für Bildung und Integration, der Comedian Malte Anders sowie Christian Setzepfandt von der AIDS-Hilfe Frankfurt; auch die Schweigeminute für die an Aids verstorbenen Frankfurter*innen wird stattfinden.

Im Anschluss startet die Demo durch die Frankfurter Innenstadt – diesmal nicht als Autokorso, sondern als Fußgänger*innendemo; Start ist am Römerberg, der Zug schlängelt sich durch die Braubach-, Battonn- und Kurt-Schumacher-Straße vorbei an der Konstablerwache, weiter über die Alte Gasse und den Regenbogenkreisel, Stephan- und Stiftstraße um dann über die Hoch- und Junghofstraße, Roßmarkt und Kornmarkt zur Töngesgasse zu gelangen. Um mehr Aufmerksamkeit zu erregen verläuft die Strecke größtenteils gegen die gewohnte Fahrrichtung. Anmeldungen für die Fußgänger*innendemo sind nicht erforderlich.

Ein Motto gibt es auch: „Vielfalt schützen per Gesetz. Nicht erst morgen, sondern jetzt!“ reimt es sich da; die Botschaft ist eindeutig: „Wir als CSD wollen, dass das Grundgesetz alle schützt. Und deshalb soll in den Grundgesetz Artikel 3 auch der Diskriminierungsschutz für sexuelle Identitäten aufgenommen werden“, heißt es in einer Erklärung des Vereins.