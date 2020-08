Zusammenhalten: Der CSD Darmstadt 2020

× Erweitern Foto: bjö CSD Darmstadt 2020

Anstatt einer Demo und einem Straßenfest wird es zum CSD Darmstadt in diesem Jahr vom 9. bis 15. August eine Reihe von Veranstaltungen geben.

Das Team von vielbunt hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt – hier die Highlights:

Los geht’s am 9. August mit einer vierstündigen CSD-Radtour, die um 11 Uhr ab Rosenhöhe startet und über Egelsbach, dem Bornbruchsee und Weiterstadt zurück nach Darmstadt führt.

Sportlich sind auch die Schnupper-Trainings für Schwimmern und Badminton sowie das CSD-Joggen für queere Vielfalt am 13. August; relaxter ist’s am 12. August zur Open-Air-Ausgabe der Queerbar im Garten des Queeren Zentrums (ab 18 Uhr).

Das CSD-Motto „Zusammenhalten“ wird im Rahmen eines Zoom-Talks am 13.8. zwischen 19 und 20 Uhr diskutiert; unter dem Titel „Diskriminierung und Solidarität in der queeren Community“ sprechen Elke Kress von LIBS Frankfurt, Jonathan Gregory von man*check Berlin und Inken von Hacht vom Hamburg Pride; Christian Naumann moderiert die Runde – um vorherige Anmeldung wird gebeten!

Auch Kultur wird geboten:

Am 10. August gibt’s unter dem Motto „treffbunt“ ein queeres Treffen im Garten des Restaurant Belleville in Bessungen mit einer Live-Show von Aurora De Meehl, die auch als Screening übertragen wird.

Im HoffART Theater kann man sich ins Jahr 1969 versetzen lassen: Der theatrale Barabend „Stonewall Inn – jetzt noch schriller“ führt die Zuschauer ins New York der 60er Jahre und die Bar Stonewall Inn; bei Drinks kann man Gesprächen berühmter Persönlichkeiten der damaligen Community lauschen (13. und 14.8., jeweils 20 Uhr).

Für die gesamte Pride-Week sollen an möglichst vielen Stellen in Darmstadt die Regenbogenfahnen wehen – da kann jede*r mitmachen und selbst am Fenster oder Balkon Flagge zeigen!

9. – 15.8., Pride-Week Darmstadt, alle Termine über www.csd-darmstadt.de

