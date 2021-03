CSD Darmstadt: Raus an die Menschen!

× Erweitern Foto: bjö CSD Darmstadt 2020

Der Verein vielbunt organisiert den CSD Darmstadt und bietet noch vieles mehr für die Darmstädter Community. Ein Gespräch mit Christian März aus der vielbunt-CSD-AG und Alexander Arnold, dem ersten Vorsitzenden des Vereins.

Welche Pläne hat vielbunt für den CSD 2021 geschmiedet?

Christian: Wir haben beschlossen, erst mal das Bestmögliche zu planen, was wir uns für den 21. August erhoffen. Und wir hoffen natürlich auf eine bessere Situation ab Mai oder Juni, dass mit einer höheren Impfrate und mit mehr Tests die Infektionszahlen runtergehen und im öffentlichen Raum wieder mehr gemacht werden kann. Dass wir nicht unbedingt eine After-Show-Party in einem Klub haben werden ist uns allen eigentlich klar, aber wir hoffen natürlich, dass wir draußen an der freien Luft mehr machen können als im vergangenen Jahr.

× Erweitern Foto: Jan Bambach vielbunt Alexander Arnold Alexander Arnold

Wie sah euer CSD 2020 denn aus?

Wir hatten eine geschlossene CSD-Demo organisiert, zu der nur Eingeladene Zugang hatten. Es waren rund 200 Teilnehmende. Wir hatten Regenbogenmasken für alle besorgt, schon allein um uns von der Demo der Coronagegner abzusetzen, die ja auch in Darmstadt unterwegs waren und die Regenbogenflagge benutzten. Es gab eine Kundgebung und zusätzlich hatten wir Plakatwände auf dem Friedensplatz aufgestellt, vier mal drei Bauzäune, an denen wir unser CSD-Motto, unsere Forderungen und die Arbeit und das Angebot des Vereins vorgestellt haben. Die Passanten konnten sich das tagsüber anschauen. Wir haben dafür gesorgt, dass keine Ansammlungen von Menschen stattgefunden haben. Es waren aber auch immer Leute von uns dabei, die aufgepasst haben und Fragen beantwortet haben, falls jemand etwas wissen wollte.

Und es war ein schöner CSD. Unter diesen Umständen haben wir etwas wirklich Schönes gemacht.

Im Augenblick sind wir darauf angewiesen zu schauen, wie die Entwicklung ist. Irgendwann werden wir an den Punkt kommen, an dem wir entscheiden, was wir möchten. Also, vielleicht sind ja Sachen erlaubt, wo wir uns dann aber fragen, ob das für uns als CSD Darmstadt vertretbar ist, weil wir uns natürlich nicht einem Risiko aussetzen wollen, was uns dann am Ende um die Ohren fliegt.

Wie steht der CSD Darmstadt zu einer digitalen Version?

Christian: Wir hatten uns das im vergangenen Jahr auch schon überlegt, aber es war nichts für uns. Ich finde es toll, wenn Leute das machen, aber ich finde, es bleibt eher communityintern und geht nicht raus an die Menschen Man bekommt es mit, weil man vielleicht bestimmten Seiten folgt, dann schaut man sich das an und findet das vielleicht auch ganz toll. Aber für einen CSD erreicht es einfach nicht diejenigen Menschen, die wir mit unseren Forderungen erreichen wollen.

Die CSD-Arbeitsgruppe ist ja nicht wie andere CSD-Vereine eigenständig, sondern Teil des Vereins vielbunt, und der hatte im vergangenen Jahr glücklicherweise viele Onlineangebote wie zum Beispiel den Queergarten, Dragshows oder die vielbunt-Weihnachtsshow. Bei diesen Angeboten war es klar, dass sie für die Community gedacht waren, und dafür war das Format ok. Es ist natürlich nicht dasselbe wie ein echtes Treffen oder eine echte Party, auch wenn man sich das gerne mal schönredet. Mit einem Sekt alleine vorm Computer zu sitzen ist halt was anderes ... Für den CSD haben wir uns aber einfach mehr gewünscht.

Alex: Ein Aspekt, der uns im vergangenen Jahr wichtig war, war auch, dass damals sehr viele Gruppen zum Demonstrieren auf die Straße gegangen sind, die wir, sagen wir mal, nicht so geil fanden. Und denen wollten wir die Straße nicht einfach überlassen, sondern von unserer Seite ein Zeichen für Sichtbarkeit dagegen setzen. Viele der Online-Veranstaltungen sind für die Community, stellen aber keine Sichtbarkeit in der Stadt dar.

Christian: Daher wollen wir die Demoparade auch in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden lassen. Auch wenn sie vielleicht nur wieder in einem geschlossenen Rahmen wie 2020 stattfinden kann, ist sie immer noch das wichtigste politische Instrument, um in der Stadt Sichtbarkeit zu erzeugen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn dabei nicht nur unsere Infotafeln aufgestellt werden. Wir werden dafür Gruppen, Institutionen und Parteien anfragen. Auch Künstler*innen fragen wir an für die Bühne – natürlich immer mit der Anmerkung, dass es sein kann, dass wir eine Woche vorher absagen müssen. Das muss man halt dieses Jahr so machen.

× Erweitern Foto: C.März vielbunt Christian März Christian März

2020 haben vielbunt und der CSD Darmstadt ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Verein hat sich ursprünglich gegründet, um den CSD Darmstadt zu organisieren?

Christian: Zum Teil. Es war eigentlich so, dass eine kleine Gruppe von Leuten nach dem Besuch des CSD Frankfurt aus einer Schnapslaune heraus gesagt hat, sowas Geiles brauchen wir auch in Darmstadt.

Alex: Und die einzige damalige Szenebar Darmstadts, das „Queer“, hatte gerade geschlossen. Und wir wollten unsere Party im Schlosskeller retten. Es entstand dann aber auch schnell der Gedanke, nicht nur die Party zu retten und einen CSD zu organisieren, sondern mehr zu tun. Nach der Vereinsgründung kamen relativ schnell auch die Beratungsangebote, das Schulprojekt Schlau und die Gruppen. Zum ersten CSD war vielbunt dann schon mehr als die Party und der CSD. Aber so ist dieser Verein gedacht. Damals waren wir knapp 20 Leute, heute haben wir über 300 Mitglieder.

2017 eröffnete das Queere Zentrum in der Oettinger Villa, damit wart ihr Vorbild für viele ähnliche Projekte in der gesamten Region.

Alex: Ja, das ist bis heute noch so. Ich bekomme immer noch regelmäßig im Monatsrhythmus Anfragen, wie man ein queeres Zentrum aufbauen kann.

Das Zentrum war notwendig, denn wir brauchten eigene Räume, um uns treffen zu können, unsere Angebote machen zu können und auch um alles, was es braucht um diese Arbeit zu tun, irgendwo unterzubringen. Ohne das Queere Zentrum wären wir vielleicht gar nicht so groß geworden wie wir heute sind.

Christian: Ich habe damals schon die Jugendgruppe geleitet, und wir hatten Treffen, zu denen bis zu 40 Jugendliche gekommen sind. Für diese Treffen wurden uns immer mal wieder verschiedene Räume von anderen Organisationen zur Verfügung gestellt, und teilweise haben die Leute dann auf dem Boden gesessen, weil es zu wenig Platz gab. Wir konnten uns es nie so einrichten, wie wir es gebraucht hätten. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich immer noch ziemlich begeistert bin, dass das damals überhaupt so geklappt hat. Wie offen die Leute damals waren und gesagt haben, ich komme regelmäßig zur Jugendgruppe, auch wenn ich wieder auf dem Boden sitzen muss. Das Angebot war nötig, und es wurde entsprechend stark angenommen.

× Erweitern Foto: bjö Queeres Zentrum Darmstadt

Wie schaut das Angebot von vielbunt und dem Queeren Zentrum heute aus?

Alex: Das aktuelle Angebot ist natürlich etwas eingeschränkt. Der Hauptteil ist nach wie vor die queere Jugendarbeit, dafür bekommen wir ja auch unsere Förderung. Das konnten wir sogar noch ausweiten und haben jetzt zwei Personen die jeweils mit einer Dreiviertelstelle an fünf Tagen in der Woche für das offene Jugendangebot arbeiten. Das Angebot ist inzwischen sehr differenziert, schon sehr früh gab es eine trans*-Jugendgruppe, jetzt gibt es auch eine Jungs*-Gruppe und eine Mädchen*-Gruppe, weil das einfach ein Bedarf war, den die Jugendlichen geäußert haben. Ansonsten gibt es eine schöne Mischform zwischen den verschiedenen Gruppen, zum Beispiel von der Trans*-Gruppe mit ihrem geschützten Raum oder dem Eltern-Kind-Projekt „Kim und Alex“, bis hin zu Kulturveranstaltungen wie Lesungen oder auch mal Quatschveranstaltungen wie das Bullshit-Bingo zu den Wahlen.

Bis auf die ausgewiesenen Veranstaltungen der Jugendarbeit und der Gruppen stehen alle Angebote allen offen, unabhängig von Alter, geschlechtlicher Identität oder sexueller Orientierung. Wir schauen, mit welchen Ideen unsere Gruppen auf uns zukommen, wie das zu unserem Verein und zum Zentrum passt – und dann entstehen die Angebote.

Es kommt immer wieder Neues dazu: Wir wollten unsere gelegentlichen Barabende regelmäßiger anbieten und in einen gescheiten Rahmen packen – wie wir das bei vielbunt machen, weil wir unsere Sachen immer gut und richtig machen wollen und eben nicht nur so halb. Da hatte sich also gerade eine Gruppe gefunden, die zwei Barabende organisiert hatte – und dann kam Corona. Aber genau diese Gruppe hat dann im Sommer den Queergarten organisiert, was draußen trotz Corona stattfinden konnte. Momentan gibt es den Queergarten sogar digital, er wird aber im Sommer wieder nach draußen gehen.

Ein weiteres neues Projekt ist der „Ladies-Talk“, um dem Thema lesbische Sichtbarkeit noch einmal mehr Gewicht zu geben. Oder unser Ü49-Stammtisch, für diejenigen, die abends nicht gerne unterwegs sind. Wir versuchen mit unseren Angeboten niemanden ausschließen.

Natürlich ist ein Barabend nicht etwas für jede*n, andere schlafen dafür bei Lesungen ein. Ich nehme zum Beispiel unser Sportangebot nicht wahr, aber das ist alles auch ok! Nur so ist der Verein in den 10 Jahren so groß und vielfältig geworden.

Und mit all unseren Gruppen, die ja alle selbstständig arbeiten, ist es selbst jetzt mit Corona manchmal schwierig zu koordinieren, wer was wann und in welchem Raum machen kann. Das zeigt einfach, wie engagiert die Leute hier sind und wie sehr das Zentrum und der Verein gebraucht werden.

Wie würdet ihr sagen hat Corona die Stimmung in den Teams bestimmt?

Christian: Wir hatten zum CSD im vergangenen Jahr natürlich schon das 10-jährige Jubiläum im Kopf und sind mit einer gewissen Euphorie in die Planung gegangen. Wir starten die CSD-Planungen immer im November, und dann kam uns im März Corona dazwischen. Was ich persönlich sagen kann: Man musste als Leitung schon die Motivation pushen. Corona hat viel ausgelöst, viele waren persönlich und beruflich belastet und sollten dann auch noch ehrenamtlich bei mehreren monatlichen Treffen für etwas arbeiten, was vielleicht im August gar nicht stattfindet? Da bin ich ziemlich glücklich, dass wir als AG und Gruppe doch einen tollen CSD hinbekommen haben. Das war natürlich manchmal anstrengend, aber es hat eben auch eine Grund und einen Sinn, wieso wir alle bei vielbunt sind und wieso uns das wichtig ist. Und wir haben einfach durchgehalten, und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Natürlich gibt es auch Stimmen die sagen, ach komm, das wird doch eh nix. Aber auch die muss man mitnehmen und auch auf die muss man achten. Aber das geht alles. Viel wichtiger ist die Frage, was hat Corona für eine Bedeutung für unseren geschützten Raum?

Alex: Ja, es ist immer ein auf und ab. Es gibt immer wieder Phasen wo die Leute motiviert sind und viel einbringen, andere oder einen selbst sogar noch mitreißen können. Dann gibt es immer wieder Phasen wo es abflaut. Es passieren auch Dinge, die ich nie geglaubt hätte, dass wir sie machen. Also, hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass wir eine fünfstündige Mitgliederversammlung digital abhalten, hätte ich gesagt, jaja, wir sind doch keine Bundespartei oder so. Und dann macht man es trotzdem einfach und Leute klemmen sich dahinter.

Das Jahr ging ja an keinem spurlos vorbei und wir sind alle noch nicht wieder auf der Höhe unserer Leistungsfähigkeit. Ich bin guter Dinge dass wir das alles hinkriegen, aber ich merke auch, dass es an der Zeit ist, den Verein wieder zusammen zu bekommen. Wir sind ein Verein, der mit 10 unterschiedlichen Gruppen arbeitet, einige Leute sind in mehreren Gruppen engagiert, andere besuchen nur die Veranstaltungen und helfen dort mit, das ist alles ok. Bei alle dem merkt man, dass wir miteinander in Kontakt stehen und uns als eine Community verstehen. Das ist das, was vielbunt ausmacht und zu dem gemacht hat was es heute ist.

Aber genau das ist auch etwas, was gerade sehr schwer zu erhalten ist – einfach weil man sich nicht sehen kann. Selbst wenn man in einer Online-Veranstaltung mit 30 oder 40 Leuten sitzt, das ist immer noch etwas anderes.

Wenn es wärmer wird, werden wohl auch wieder Outdoor mehr stattfinden lassen können. Ich erinnere mich noch an den ersten Queergarten, da waren wir alle nervös, wie das jetzt mit den Corona-Auflagen wird. Und: Kommt überhaupt jemand oder haben die Leute Angst? Und dann kamen die Leute, natürlich mit Anmeldung, jeder an seinem Tisch, ohne die Tische zu wechseln und so. Und es sind alle gekommen, sie konnten es kaum erwarten und waren so dankbar dieses Gefühl von Community zu haben.

Christian: Ja, auch ich wünsche mir, dass wir uns alle wieder auf den CSDs treffen können.

Alex: Und wir planen unsere große Geburtstagsfeier einfach zum 11. Geburtstag im November. Mal schauen, wenn es geht natürlich, hoffen wir das Beste!

www.vielbunt.org, www.csd-darmstadt.de