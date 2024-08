CSD Darmstadt: Schillernd gegen Schund

× Erweitern Foto: bjö

Angesichts des immer deutlicher werdenden Rechtsrucks in Gesellschaft und Politik schlägt der CSD Darmstadt Alarm: „Es wurde zur Routine, dass bei der Wahl demokratischer Vertreter*innen unserer Gesellschaft der Rechtsruck festgestellt und dann heruntergespielt wird. Dagegen wehren wir uns!“ heißt es in der Erklärung zum schmissigen 2024er-Motto „Schillernd gegen Schund“.

× Erweitern Foto: bjö

Demokratie in Farbe“: „Auch unsere Community hat viel zu lange inakzeptable Aussagen gewähren lassen und versucht, uns an rechtsextremistische Kräfte anzupassen, indem wir sie tolerieren oder akzeptieren, dass andere demokratische Parteien ihre Positionen kopieren. Demokratie in Farbe und Vielfalt bedeutet: Bedient euch des Vokabulars und in der Ideenfindung bei Demokrat*innen. Diskutiert, aber hetzt nicht. Queeren Menschen bringt es langfristig nichts, wenn wir nur ‚Wir sind mehr!“ rufen. Wir müssen auch sagen können: „Wir sind sozialer!“, „Wir sind demokratischer!“ und „Wir sind bunter!“

× Erweitern Foto: bjö

Soweit die Theorie – die Praxis folgt dann – zum Beispiel – am 17. August, beim CSD Darmstadt, wie immer mit starker Demo-Parade, Platzfest und einer Abschlussparty. Die Demo-Parade startet ihren Rundkurs durch die Darmstädter Innenstadt am Karolinenplatz. Auf dem Karolinenplatz findet auch das Platzfest statt, mit Infoständen und der Programmbühne, die neben Live-Acts, Drag-Shows und DJ-Sets auch wieder eine Polit-Talkrunde präsentiert. Im Anschluss an das Platzfest geht’s ab 22:30 Uhr in die Centralstation zur CSD After-Show-Party mit dem DJ-tea Leo Yamane und D-Zero.

17.8., CSD Darmstadt, Demo-Parade um 12 Uhr ab Karolinenplatz, im Anschluss Platzfest auf dem Karolinenplatz.

Ab 22:30 Uhr CSD-After-Party in der Centralstation, Im Carée, Darmstadt

Alle Infos über www.csd-darmstadt.de