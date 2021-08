CSD Darmstadt: Wir kämpfen. Wir feiern. Zusammen.

× Erweitern Foto: bjö CSD Darmstadt 2020 Sichtbarkeit in der Darmstädter Innenstadt

Unter dem Motto „Wir kämpfen. Wir feiern. Zusammen.“ lädt der CSD Darmstadt am 21. August zur coronagerechten Demoparade und einem ebensolchen politischen Straßenfest auf dem Karolinenplatz.

Eigentlich hätte der CSD Darmstadt bereits 2020 sein 10-jähriges Bestehen feiern können. Wegen Corona fielen die üblichen CSD-Aktionen allerdings sehr viel kleiner aus als ursprünglich geplant.

„ Wir kämpfen. Wir feiern. Zusammen.“ lautet das Motto des diesjährigen Jubiläums-CSDs. Nicht nur wegen des nachträglichen Geburtstags möchte der Verein vielbunt in diesem Jahr zum CSD auf jeden Fall wieder mehr Sichtbarkeit der LSBTIQ*-Community in der Stadt zu haben. Denn die ist nötig, wie aus der Erklärung des Vereins hervorgeht:

„Typische Alltagsdiskriminierungen, Beschimpfungen, Beleidigungen und körperliche Gewalt gegen uns zeigen, dass der öffentliche Raum für uns nicht immer sicher ist. Hinzu kommen gerade in den letzten Jahren reaktionäre. Kräfte, die zu viel Gehör finden und uns unsere erkämpften Rechte und die gesellschaftliche Teilhabe streitig machen wollen“.

Foto: C. März CSD Darmstadt Christian Christian März vom CSD-Orgateam

Das wichtigste Instrument dagegen ist die Demo, nach wie vor – denn Online-Streams können nicht leisten, was eine Demo kann, weiß Christian März vom Orga-Team des CSD Darmstadt: „Wir hatten uns das im vergangenen Jahr auch schon überlegt, aber es war nichts für uns. Ich finde es toll, wenn Leute das machen, aber das bleibt eher communityintern und geht nicht raus an die Menschen. Für einen CSD erreicht es einfach nicht diejenigen Menschen, die wir mit unseren Forderungen erreichen wollen“.

Bereits am 13. August startet die CSD-Aktionswoche mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm; Details gibt´s auf der Website!

Der Geburtstags-CSD 2021 beginnt am 21. August um 12 Uhr auf dem Karolinenplatz mit einer Kundgebung; es sprechen unter anderem Simone Koch und Isabella Gökcen von vielbunt e.V. sowie Drag-Aktivistin Rosa Opossum.

Der Rundkurs der anschließenden Demoparade führt durch die Darmstädter Innenstadt und erreicht gegen 14 Uhr wieder den Karolinenplatz, wo Darmstadts Oberbürgermeister und CSD-Schirmherr Jochen Partsch das politische Straßenfest mit Bühnenprogramm und Infomeile eröffnet.

Das Programm beinhaltet zwei Podiumsdiskussionen zur LSBTIQ*-Bewegung in Vergangenheit und Gegenwart und natürlich ein buntes musikalisches Showprogramm mit DJ Leo Yamane, Balu und Beni Fahr. Rosa Opossum eröffnet um 20 Uhr mit ihrer Drag-Show „Rosa & Friends“ das Abendprogramm und hat Dragqueens aus ganz Deutschland eingeladen. Als Mainact entert die Band We Are Diamonds gegen 21:30 Uhr die Bühne.

21.8., CSD Darmstadt, mehr Infos zur CSD-Aktionswoche vom 13. bis 21.8. und dem CSD-Samstag über www.csd-darstadt.de oder unter vielbunt bei Instagram