Foto: bjö CSD FRankfurt 2020

„Der CSD Frankfurt wird ... wieder ganz anders ablaufen als sonst!“ – soviel kann Andreas Gerlach, der neue Sprecher des CSD Frankfurt, jetzt schon sicher verraten!

„Niemand weiß, wie sich die Lage in den kommenden Monaten entwickeln wird“, so Gerlach in einer Erklärung des Vereins. „Deshalb hat der CSD-Vorstand in enger Abstimmung mit dem Künstlerteam beschlossen, dass der Frankfurter CSD 2021 wie schon im vergangenen Jahr im Juli in einer deutlich abgespeckten Form stattfinden wird“.

Das heißt: Es soll am Samstag, 17. Juli 2021, eine Kundgebung mit einem kleinen musikalischen Programm auf dem Römerberg geben und eine anschließende Fußdemo durch die Innenstadt.

„Damit will der CSD Frankfurt e.V. zumindest die Sichtbarkeit der LGBTI-Community demonstrieren“, erklärt Gerlach.

Der CSD Verein hat aber noch einen zweiten Plan ausgearbeitet:

„Es soll dieses Jahr nicht alles verloren sein, frühzeitig aufgeben gilt nicht! Denn wir arbeiten gerade heftigst an einem Alternativtermin für einen ‚Mini-CSD’ im Frühherbst. Da gibt es ja immer mal wieder das ein oder andere goldene Sonnenwochenende, ideal, um zumindest die Regenbogen-Community unter dem freien Himmel feiern zu lassen. Das ist aber alles noch in der Diskussion, spätestens im Juni wissen wir Konkreteres“.

Happy Pride!

www.csd-frankfurt.de