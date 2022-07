CSD Frankfurt – Die Partys

× Erweitern Foto: Matthew LeJune, unsplash.com, gemeinfrei

Wenn der Festplatz Konstablerwache und der Basar der Vielfalt schließen, ist der CSD Frankfurt noch nicht zu Ende: In dem Clubs wird weitergefeiert – CSD ist auch in der Nacht! Hier gibt’s den Partyfahrplan!

Freitag, 15. Juli

GurLZzz

Foto: overline.tv Larry Long

Die noch relativ junge Frankfurter Frauenparty GurLZzz darf beim CSD nicht fehlen. Resident-DJane Käry überzeugt mit fetten Beats und ihrem Mix aus Electro, 80er- und 90er-Hits und aktuellen Charttunes. Eine Überraschungs-DJane (oder DJ) wird noch hinzukommen. Als besonderes CSD-Bonbon fegt außerdem Drag King Larry Long mit einer fulminanten Rock-Performance über die Bühne und zeigt den GurLZzz mit inbrünstiger Selbstüberzeugung, wie man sich auf der Bühne zum Larry macht. Coole Sache!

15.7., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.gurlzzz.de

× Erweitern Foto: lovepop.info DJane Käry Käry

Club 78

Der Club 78 is still alive: Frankfurts am längsten existierende queere Retroparty ist nach zweijähriger Zwangspause back on the block und bringt am CSD-Freitag einen bunten Strauß Glamour-Pop zwischen Charts, Pop, Schlager, House, Dance-Classics und das Beste von heute.

Gefeiert wird auf zwei Floors im Klub Nachtleben, just am Festplatz Konstablerwache. Fester Bestandteil des Club 78-Fame ist natürlich Resident-DJ Dirk Vox, der sich für den CSD-Abend DJane Meggi und DJ Kriss Tuffer dazuholt; beide gehören ebenfalls zur regelmäßigen Club 78 DJ-Riege. We are Family!

15.7., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.club78.de, mehr Infos auf Facebook

Foto: Club 78 Foto: Kriss Tuffer Club 78 Kriss Tuffer Foto: Club 78

DEEP CSD

Foto: T. Biro Mr. Biró

Mr. Birós House-Sause Deep dreht zum CSD Frankfurt eine extra Runde und eröffnet das Community-Wochenende mit einem familiären Party-Feuerwerk: Hinter den Decks des Yachtklubs versammeln sich DJs verschiedener Partys zum gemeinsamen Feiern. Neben Partymacher Mr. Biró sorgen trust.the.girl von der Atomic-Party, Mark Hartmann, bekannt von der Pure und der GRIND, sowie die Frankfurter DJane Elisa Cielo für den richtigen Wumms mit House- und Electrobeats. Das alles auf schwankenden Planken im Main, inklusive toller Außenterrasse.

15.7., Yachtklub, Tiefkai Deutschherrenufer, Alte Brücke, 22 Uhr, Infos auf Facebook

Foto: Jasmine Foto: Mark Hartmann Foto: Cielo

Samstag, 16. Juli

Delicious CSD Special

Im technisch top-ausgestatteten, über 1.100 Quadratmeter großen Gibson Club auf der Zeil, nur wenige Gehminuten vom Festplatz Konstablerwache entfernt, hat die Delicious-Party über die letzten Jahre eine schöne CSD-Tradition entwickelt. Für internationales Partyfeeling sorgen schon allein die drei DJs auf den zwei Floors: Gibson-Resident Oli Roventa bringt seinen unwiderstehlichen Mix aus House, Classics, Latin- und Disco-Grooves, die DJs und Produzenten Danny Ventura (unter anderem bekannt von der Pure-Party) und Chris Bekker (Resident im KitKat Club Berlin) mischen House, Tech-House, Trance und melodic Technovibes zu einem euphorisierenden Groove. Dazu gibt’s Live-Acts, schnuckelige GoGos und fantasievolle Walkingacts.

Foto: Pure Foto: Delicious Party Foto: Delicious Party

16.7., Gibson Club, Zeil 85, Frankfurt, 22:30 Uhr, Ticket-VVK bis 14.7. über www.delicious-party.de, mehr Infos auf Facebook

Atomic CSD-Special

DJane trust.the.girl hat die Regler fest im Griff und präsentiert am CSD-Samstag das Pride-Special der Atomic-Party im Klub Nachtleben, direkt an der Konstablerwache. Auf zwei Floors gibt’s eine prall gefüllte Tüte mit allen Farben der Musik ohne jegliche Genre-Grenzen: Im Basement läuft Indie, Alternative und Rock, im Café laufen Alltime Faves, Pop, Charts, Disco, R’n’B und Elektro. Obendrauf gibt’s wie immer eine fulminante Dragshow zur Peak-Hour. Die Stars des Abend sind Christy Moon, Megan Marvelous und Carla Diox. DJane trust.the.girl hat sich gleich vier Co-DJanes an Land gezogen: Atomic-Erfinder Pol, Mr. Biró, Matthew Black und DJane Käry sind dabei. Feiert wild und voller Glitzer!

16.7., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 22 Uhr, Infos auf Facebook

Foto: Mr Biró Foto: Atomic von Herzen Foto: Djane Käry Foto: Megan & Carla Foto: mo.christy

GRIND XL Pride

Foto: Moussa Moussa

Queer, straight, everything: GRIND ist die Dresscode-Party für eine queere Crowd jeglicher Couleur und sexueller Orientierung. Hauptsache sexy – das ist Motto und gleichzeitig der Dresscode des Abends: Fetisch, kinky, sporty, Dragstyle und viel nackte Haut. Dazu gibt’s den vielfältigsten GRIND-Musikmix ever: Tech- und Progressive-House, Techno und Circuit auf dem Mainfloor, House, Dance und Pop auf dem zweiten Floor. Die DJs des Abends sind Moussa aus Barcelona, Ben Manson aus Paris, DJ Supamario aus Nürnberg und die GRIND-Residents Mark Hartmann und Dommy Dean. Spaß versprechen außerdem die Dark- und die Outdoor-Area und die sexy GRIND-Performer.

× Erweitern Foto: Manson Ben Manson

16.7., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 23 Uhr, www.grind-frankfurt.de

Paws – for Bears and friends

Der CSD 2022 ist der Auftakt für eine neue Partyreihe: Die Paws-Party for Bears and Friends feiert am CSD-Samstag ihre Premiere im Klub Orange Peel. Hinter der Party steckt das Lucky’s, das ja mit der monatlichen Bearlounge schon seit Jahren ein Händchen für die Bear-Community beweisen hat. An den Decks der Paws steht das DJ-Gespann Tina, alias Lucky’s Inhaberin Martin „Tina“ Tannert, und Bennie, bekannt als CSD-Moderator und Radio-Stimme. Zusammen legen die beiden einen unwiderstehlichen wie un-traditionellen Mix aus Pop und House aufs Parkett, der zu begeistern weiß. Tina empfindet Bennies kommerziellen Hitmix zwar als „Kindermusik“, Bennie sagt über Tinas Deep House Tunes „laaangweilig“; aber beide haben sich fest vorgenommen, dass auf jeden Fall wieder mehr getanzt werden muss.

× Erweitern Foto: overline.tv Martin „Tina“ Tannert und Bennie

16.7., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, Infos auf Facebook

DORA TANZT zum CSD

Foto: Mitte der Gesellschaft Frau Laura

Die Mitte der Gesellschaft ist gemeinsam mit dem Tanzhaus West seit nunmehr fünf Jahren fester Bestandteil des Frankfurter CSD und sorgt auf zwei Floors für Euphorie und Ausgelassenheit zu Techno und House. Ausgefallene Floors und einige Überraschungen sind garantiert. In diesem Jahr sind unter anderem dabei: Joyce Muniz, Frau Laura, Kadda, Laurine und Francesco Framor.

Foto: Melanie Macher Foto: Mitte der Gesellschaft Foto: CYRK

16.7., Tanzhaus West, Gutleutstr. 294, Frankfurt, 23 Uhr, tanzhaus-west.de, Mitte der Gesellschaft auf Facebook