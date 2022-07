CSD Frankfurt … und kein bisschen leiser!

× Erweitern Foto: bjö

Das Motto des Jubiläums-CSD Frankfurt sollte sich bewahrheiten: „30 Jahre und kein bisschen leiser“ – 13.500 Teilnehmende kamen zur Demo am Samstag – ohne Zuschauende am Straßenrand gezählt.

Zu Kundgebung vor dem Römer konnte man den Ansturm schon erahnen: Der Römerberg war in ein Meer bunter Regenbogenflaggen gehüllt. Hessens Minister für Soziales und Integration Kai Klose betonte in seiner Rede, dass die queeren Communities derzeit so viel Gegenwind erfahren, wie schon seit Jahren nicht mehr; daher werde man weiter für queere Rechte kämpfen und sei dabei auch weiterhin auf die Mithilfe und Unterstützung aus der Community angewiesen.

Zwischen laustarken Trucks, den Diversity-Netzwerken verschiedenster Unternehmen, politischen Parteien und queeren Vereinen nahmen an der Demo außerordentlich viele freie Fußgruppen teil, die mit meist selbstgestalteten Plakaten ihre Parolen zeigten: „Bi proud of yourself“, „Being gay is not a choice, being homophobic is“ oder ein lakonisch-frankfurterisches „ebbe langt’s“ – bestimmt als Reaktion auf die queer*feindlichen Übergriffe der vergangenen Monate.

Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö

Für die meisten war der Jubiläums-CSD auch ein Fest des Wiedersehens – nach zwei Jahren Pandemiepause war der Wunsch nach Gemeinschaft besonders groß. Und so war der Basar der Vielfalt mit der Kulturbühne, die Dance-Area in der Alten Gasse und die Konstablerwache insbesondere Samstagabend dicht gedrängt mit Besucher*innen. Live auf der Hauptbühne gab’s mit MIA. am Samstag und Marcella Rockefeller am Sonntag feine musikalische Highlights. Ansonsten waren es drei unbeschwerte Feiertage voll queerer Selbstverständlichkeit.

Dabei blieb die Demo ebenso wie das Fest ohne größere Zwischenfälle und auffallend gewaltfrei. Nach den vermehrten queerfeindlichen Attacken in Frankfurts Innenstadt in den vergangenen Monaten hatte man für den CSD Schlimmeres befürchtet.

Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö Foto: bjö

Der Wunsch nach mehr Polizeipräsenz im Bermudadreieck kam aus der Community und wurde von der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF, dem Förderverein Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt und dem CSD Frankfurt in einem gemeinsamen offenen Brief „zu den Gewaltexzessen am Regenbogenkreisel Frankfurt“ an die Stadt bekräftigt. Darin wurden Sofortmaßnahmen gefordert – unter anderem eine Aufstockung der Polizeipräsenz im Queeren Bermudadreieck.

Für den CSD reagierte die Frankfurter Polizei und das Ordnungsamt und schickte mehr Polizei in Zivil und Uniform auf das Fest – was einigen Besucher*innen wiederum nicht behagte. „Wir werden das Thema weiter behandeln und mit der Stadt in Verbindung bleiben, um in Zukunft für alle mehr Sicherheit zu haben“, sagte eine Mitarbeiterin des Awareness-Teams, das der CSD in diesem Jahr erstmals im Einsatz hatte: gekennzeichnete Mitarbeiter*innen waren auf dem Festplatz unterwegs und es gab einen Awareness Point an dem sich Besucher*innen des CSD bei Problemen jeglicher Art wenden konnten. Das war ein Happy Pride!