Kann der CSD Frankfurt 2023 stattfinden?

Der CSD-Verein schlägt Alarm: Wegen massiv gestiegener Kosten droht das für Mitte Juli geplante Communityfest auszufallen.

Rund 69.000 Euro fehlen:

„Aufgrund von Inflation und Tarifanpassungen veranschlagen die Dienstleistenden, mit denen wir seit Jahrzehnten eine enge Bindung pflegen, zwischen vier und 50 Prozent Mehrkosten“; so der Verein in einer Erklärung, die am Samstag, dem 22. April veröffentlicht wurde.