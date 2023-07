CSD Frankfurt: Das Straßenfest

× Erweitern Foto: bjö

Der CSD wird in Frankfurt mitten in der Stadt gefeiert: auf der Konstablerwache und der angrenzenden Großen Friedberger Straße. Die Stände der Szenekneipen sowie viele weitere Stände mit Speisen (auch vegan) und Getränken versorgen die Besucher*innen auf dem Konsti-Plateau ganze vier Tage lang – denn der CSD Frankfurt feiert auch in diesem Jahr wieder von Donnerstagabend bis zum Sonntag.

Auf der großen CSD-Bühne gibt es einen bunten Mix aus Live-Acts, DJ-Sets und Wortbeiträgen. Freitags mit eher rockiger Musik, samstags mit dem Fokus auf Pop, Dance und House und dem gemütlichen Sonntag mit einem Schlager-Schwerpunkt sowie dem FVV-Tanztee am Mittag, auf und vor der großen Hautbühne.

Die Vereine, Initiativen und Community-Gruppen zeigen sich parallel auf dem „Basar der Vielfalt“, der in diesem Jahr wieder besonders groß geworden ist: Beginnend in Großen Friedberger Straße ab der Ecke Konstablerwache geht die CSD-Infostraße über den Regenbogenkreisel hinaus bis ans Ende der Alten Gasse.

× Erweitern Foto: Stephan Maka / CSD Frankfurt e.V.

Die Kulturbühne mit Kleinkunst, Comedy und Gruppenvorstellungen befindet sich am Regenbogenkreisel. Dahinter, am Anfang der Alten Gasse, geht’s weiter mit einer Jugend- und Chill-out-Zone für die kurze Pause vom CSD-Trubel. Im oberen Teil der Alten Gasse folgen dann weitere Gastrostände und der CSD-Dancefloor, wo in diesem Jahr DJ*-Newcomer auf bekannte DJ*s treffen.

Alle Details und Updates zum Programm auf der CSD-Hauptbühne und Special-Aktionen auf dem Basar der Vielfalt gibt’s in diesem Jahr auf der Website des CSD Frankfurt; durch die unsichere Finanzierungslage des CSDs konnten die konkreten Planungen für das Bühnenprogramm erst sehr spät beginnen.

13. – 16.7., Konstablerwache, Große Friedberger Straße, Regenbogenkreisel und Alte Gasse, Frankfurt, www.csd-frankfurt.de

Foto: Marion Eckstein / CSD Frankfurt e.V.

Öffnungszeiten Konstablerwache:13.7.: 18 – 24 Uhr

14.7.: 15 – 1 Uhr

15.7.: 12 – 1 Uhr

16.7.: 13 – 22 Uhr

Öffnungszeiten Basar der Vielfalt

14.7.: 15 – 22 Uhr

15.7.: 12 – 22 Uhr

16.7.: 15 – 20 Uhr