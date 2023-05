Der CSD Frankfurt kann stattfinden

× Erweitern Foto: bjö CSD Frankfurt

Die Die jährliche Zitterpartie um die Finanzierung des CSD Frankfurt konnte dieses Jahr positiv entschieden werden und die aktuelle Finanzierungslücke von rund 69.000 Euro geschlossen werden – mit vereinten Kräften:

„Gemeinsam mit der Stadt Frankfurt konnten wir tolle, neue Sponsoring-Partner*innen akquirieren, bestehende Partnerschaften langfristig ausbauen und sind überwältigt von über 20.000 Euro, die uns durch Privatspenden erreicht haben“, kommentiert Gwen Iffland vom Pressesprecher*innen-Team des CSD-Vereins. „Die bestärkende Resonanz aus der Stadtgesellschaft, der Community und darüber hinaus hat uns als CSD Frankfurt e.V. durch die letzten Wochen getragen“.

Als Sponsor*innen sind nun unter anderem SodaStream, ING Deutschland, Lufthansa, Binding und die Zurich Versicherung dabei. Die Stadt Frankfurt unterstreicht die Notwendigkeit des CSD Frankfurt: „Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg freut sich sehr, dass die Mainova AG sowie – in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Staatsminister Axel Wintermeyer – die „Stiftung Flughafen Frankfurt/Main für die Region“ nicht gezögert haben, dieses Jahr den CSD großzügig zu unterstützen“, so Bernhard Maier, persönlicher Referent der Bürgermeisterin. „Zusätzlich zur institutionellen Förderung des CSD durch die Stadt von 10.000 Euro setzt sich Frau Bürgermeisterin ein, dass über das AmkA, wie in 2022 auch in 2023, der CSD mit weiteren 5.000 Euro unterstützt wird“.

Die Fraktion der Koalition aus GRÜNEN, SPD, FDP und Volt werden außerdem beantragen, den CSD e.V. im Haushalt 2023 weitere 20.000 Euro für die Durchführung des CSD Frankfurt zur Verfügung zu stellen.

Das Hilton Frankfurt City Centre, ebenfalls Sponsor des CSD Frankfurt, stellt zudem seine Räume für ein Get Together am kommenden Freitag, dem 19. Mai, ab 19 Uhr zur Verfügung; ursprünglich war der Event als Charity-Aktion gedacht, nun wird daraus ein Dankeschön für die Sponsor*innen und die Stadt Frankfurt.

„Jetzt müssen wir schnell handeln“, sagt Gwen Iffland. „Unsere Dienstleister*innen, Künstler*innen und auch das Orga-Team sitzen auf heißen Kohlen und warten auf unser Go – bisher konnten wir aufgrund der Unsicherheiten keine Verträge unterzeichnen“.

× Erweitern Foto: bjö CSD Frankfurt

In den kommenden Wochen entscheidet sich nun, wie das Programm des diesjährigen CSD Frankfurt konkret aussehen wird. Gefeiert wird vom Abend des 13. Juli bis zum 16. Juli auf der Konstablerwache und der angrenzenden Großen Friedberger Straße, die Demo startet am Samstag, dem 15. Juli.

Mehr Infos und Spendenmöglichkeiten über www.csd-frankfurt.de