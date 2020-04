CSD Frankfurt: Chance für einen Perspektivwechsel

Die CSDs 2002 können in der gewohnten Form nicht stattfinden. Der CSD Frankfurt sucht derzeit nach Alternativen, um die Idee des CSD trotzdem stattfinden zu lassen. Ein Gespräch mit Joachim Letschert über die Chance eines Perspektivenwechsels.

Joachim, was hat eure Konferenz zum CSD Frankfurt 2020 ergeben?

Joachim Letschert: Wir stehen ja erst am Anfang unserer Überlegungen. Allerdings kann man jetzt schon sagen, dass ein CSD mit Besucherinnen und Besuchern, wie wir ihn bisher kennen, in diesem Jahr in weite Ferne gerückt ist.

Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass man ab September wieder Veranstaltungen mit einer Größe von sagen wir mal 5.000 Personen veranstalten könnte, würden wir ein solches Konzept auch entwickeln können. Das wäre eine enorme logistische Herausforderung, aber machbar.

Allerdings wäre das nur dann der Fall, wenn es in absehbarer Zeit einen Impfstoff geben würde. Allein das würde die momentane Lage ändern. Jede andere Planung ist nicht verantwortungsvoll und daher nicht akzeptabel. Und ganz ehrlich gesagt sehen wir im Augenblick diese Möglichkeit als eher unwahrscheinlich.

Stand zur Diskussion, den CSD komplett ausfallen zu lassen?

Joachim Letschert: Das stand nie in Frage. Etwas machen wollen wir auf jeden Fall.

Wir haben uns vielmehr die Frage gestellt, um was es beim CSD eigentlich geht. Und beim CSD geht es um Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community und von queeren Menschen.

Der CSD wie wir ihn kennen schafft diese Sichtbarkeit. Wir suchen also jetzt nach Möglichkeiten, wie wir diese Sichtbarkeit auch ohne das Fest schaffen können.

Da muss ein Perspektivenwechsel stattfinden: Es geht eben nicht nur um gemeinsames Feiern, sondern um Sichtbarkeit. Und darauf legen wir jetzt den besonderen Fokus.

Wie könnte eine solche Alternative aussehen?

Joachim Letschert: Digital ist da das richtige Medium. Denn die digitale Welt gehört seit Langem zur Lebensrealität der meisten Menschen. Also sind wir auf der Suche nach Infrastrukturen, mit denen wir im Internet Sichtbarkeit schaffen können. Da müssen wir mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten, um das entsprechend professionell umsetzen zu können. Wir können ein CSD-Fest professionell organisieren, für Online brauchen wir andere Experten.

Zum anderen haben wir uns aber auch Gedanken darüber gemacht, wie man in Frankfurt am ursprünglich geplanten Termin Sichtbarkeit schaffen könnte. Da gibt es verschiedene Überlegungen wie eine Plakataktion oder Regenbogenstelen mit den politischen Forderungen. Oder man könnte die Konstablerwache für das Wochenende mit Regenbogenballons bestücken oder die schwarzen Ballons der Schweigeminute trotzdem steigen lassen oder andere Aktionen, die punktuell Verbundenheit erzeugen und auch zeigen, dass der CSD nicht aufhört zu arbeiten. Aber wie gesagt, da sind wir gerade noch dabei, Ideen zu sammeln.

Die European Pride Organisers Association EPOA plant für den 27.6. einen „Global Pride Day“, der weltweit digital stattfinden und Communitys gemeinsam teilhaben lässt; wie steht der CSD Frankfurt dazu?

Joachim Letschert: Die Idee, den CSD weltweit an einem Tag stattfinden zu lassen und damit eine weltweite Sichtbarkeit zu schaffen, finden wir gut. Es ist eine Chance für alle über unsere lokalen Schatten hinweg zu springen. Und es wäre toll, wenn wir das professionell umsetzen können. Das meine ich auch mit dem Perspektivwechsel: Das bekannte CSD-Konzept lässt sich nicht einfach eins zu eins ins Digitale übersetzen, da müssen andere Wege gefunden werden. Und dafür braucht es einfach auch neue Infrastrukturen.

Wir sehen das als Chance, um noch mehr Sichtbarkeit mit solchen alternativen Wegen zu schaffen. Und wenn eine solche Infrastruktur erst einmal entwickelt worden ist, kann man sie ja in Zukunft auch für Veranstaltungen wie den IDAHOBITA* oder den „Transgender Day of Visibility “ oder ähnliches nutzen.

Es wäre schade, wenn wir uns diese Chance entgehen lassen würden.

Wäre ein solcher digitaler CSD generell eine Alternative zum CSD-Fest?

Joachim Letschert: Wir sehen das als zusätzlichen Weg für mehr Sichtbarkeit. Das ersetzt natürlich keine echte Umarmung beim CSD-Fest, das ist klar. Aber wir müssen dieses Jahr umdenken. Selbst eine kleine Veranstaltung wäre kein echter Ersatz für den CSD wie wir ihn kennen. Auch unser angedachtes Motto für 2020 „Geschlechterfrei Artikel 3 – Grundgesetz für alle“ würden wir eventuell so nicht benutzen, weil es, wie jedes andere Motto mit expliziten Forderungen auch, in diesem Jahr möglicherweise untergehen würde. Ich würde da eher für ein allgemeines Motto wie „haltet zusammen“ plädieren, aber mit diesen Überlegungen sollte man beginnen, wenn wir in der Planung weiter sind.

Wie gesagt: Wir sehen das alles als Chance, neue, zusätzliche Wege für noch mehr Sichtbarkeit zu finden.

