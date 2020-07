CSD Frankfurt: digital und „uff de’ Gass’“

× Erweitern Foto: bjö CSD Frankfurt

Zum CSD-Wochenende präsentiert der CSD Verein vom 17. bis 19. Juli die erste digitale Version des CSD Frankfurt – inklusive eines Autocorsos durch die Innenstadt!

Trotz Corona-Beschränkungen Sichtbarkeit der queeren Community zeigen – das war das Anliegen des CSD-Vereins für das diesjährige Szenefest 2020.

CSD goes digital

Entstanden ist ein vierteiliges Online-Feature, das Anfang Juni gedreht wurde und am CSD Wochenende ausgestrahlt wird. Drei Moderatoren-Teams, bestehend aus dem Drag-Trio JFC alias Jazz Cortes, Feeby Fergison, Cimberly Clark, die zusammen mit Babsi Heart, Tante Gladice und Gracia Gracioso und drei Technik-Teams durch die Frankfurter Szene ziehen und Bars und ihre Wirte, die Communityvereine und Künstler in Interviews vorstellen. Bunt gemischt wird das Ganze außerdem mit Videogrüßen, Rückblicken auf vergangene CSD-Events und vielen bunten Überraschungen – ein echtes Regenbogen-Bonbon!

Mit dabei sind unter anderem: Lucky’s, Switchboard, Schwejk, La Gata, Comeback, Pink Bar, aber auch der Fetish-Store RUFF Gear, der Tagestreff bASIS der AIDS-Hilfe Frankfurt, der Frankfurter Engel und das Jugendcafé KUSS 41.

Dazu gibt’s eingesprenkelte DJ-Sets der CSD-Residents Dirk Vox, Käry und Sascha Dreyer sowie vom Newcomer-DJ Barefeet.

Nicht fehlen dürfen Live-Performances: Das Duo Klangkrise steuert pulsierenden Dance-Pop mit frankophilen Elementen bei, die Singer-Songwriterin Jenko bringt intensiven Indie-Pop, die sechsköpfige Combo Let the Butterfly lässt zu den besten Hits der letzten 40 Jahre tanzen und Fine & Alex feiern Premiere; das Frauen-Duo mit Cover-Versionen bekannter Popsongs hat sich extra für den CSD 2020 zusammengetan.

Die Kundgebung

Am CSD-Samstag wird es von 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr auf dem Frankfurter Römer die CSD-Kundgebung geben. Neben Vertretern des CSD-Vereins wird die Integrations- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber sprechen. Christian Setzepfandt von der AIDS-Hilfe Frankfurt gestaltet die Schweigeminute in Gedenken an die an Aids Gestorbenen und all diejenigen, die nicht beim CSD dabei sein können; auch Luftballons werden in den Himmel steigen. Im Anschluss wird traditionell die Regenbogenflagge auf dem Römer-Balkon gehisst.

Die Demo durch die Innenstadt

Intensiv geprüft wurde außerdem die Möglichkeit einer CSD-Demonstration – mit dem Ergebnis: Am 18.7. wird es ab 12:30 Uhr eine CSD-Autodemo durch die Frankfurter Innenstadt geben : „Wir zeigen damit also auch Sichtbarkeit ‚uff de’ Gass’“, so Joachim Letschert, Sprecher des CSD Frankfurt. Weiterhin werde an weiteren Aktionen am CSD-Wochenende gearbeitet, so Letschert weiter. Für den Autokorso bittet das CSD-Team um rechtzeitige Anmeldungen über die Website; dort findet man auch weitere Updates zum CSD Frankfurt 2020.

Checkt den CSD Frankfurt Digital vom 17. bis 19.7. über die Facebook-Seite des Vereins, dem Instagram-Account csdfrankfurt und www.csd-frankfurt.de

18.7., CSD-Autodemo, Start: 12:30 Uhr am Mainkai, Höhe Römer, Anmeldung erbeten und weitere Infos über www.csd-frankfurt.de

Radio Sub überträgt live ab 12 Uhr vom CSD Frankfurt, zu hören bei Radio X, 91,8 FM sowie über www.radiosub.de und www.radiox.de

