CSD Frankfurt: Jetzt zur Demo anmelden!

Nach einigen Diskussionen findet die Frankfurter CSD-Demo nun doch nicht ausschließlich mit Fußgruppen statt; auch Trucks werden in diesem Jahr wieder zugelassen.

Damit die LKWs gut durch die engen Gassen der Frankfurter City kommen, wurde die Demoroute etwas geändert: Start ist nicht mehr auf dem Römerberg, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft am Mainkai / Eiserner Steg. Von dort geht es über den Untermainkai und die Neue Mainzer Straße, die Weißfrauen- und Bethmannstraße in die Braubachstraße und dann weiter wie gewohnt durch die Innenstadt.