CSD Frankfurt: Orga-Treffen

× Erweitern Foto: CSD Frankfurt „Logo_CSDFrankfurt“ (aus 02-24)

Die CSD-Saison 2024 startet mit Limburg und Wiesbaden schon im Mai, bis zum nächsten CSD Frankfurt sind es da nur noch knapp drei Monate. Das Frankfurter Communityfest findet 2024 wegen der Fußball-EM nicht am dritten Juli-Wochenende statt, sondern vom 8. bis 11. August. Das Orga-Team lädt seit Januar zum regelmäßigen monatlichen Treffen, zu dem alle eingeladen sind, die die Arbeit des CSD-Teams kennenlernen möchten, und natürlich die Menschen, die den CSD auf die Beine stellen. Auch wer sich direkt in die Arbeit des CSD-Vereins einklinken möchte, ist zu den Treffen herzlich eingeladen. Die offenen Treffen finden in der bASIS, dem Tagestreff der AJF, statt. Wer vorab Fragen hat, kann sich an claus.wagner@csd-frankfurt.de wenden.

14.5., bASIS, Lenaustr. 38 (Hinterhaus), Frankfurt, 18 – 22 Uhr, www.csd-frankfurt.de