CSD Frankfurt: Wir sind extrem – liebevoll!

Foto: Marion Eckstein / CSD Frankfurt e.V. „CSD_Frankfurt_01"

They Did It Again: Das Team des CSD Frankfurt lädt vier Tage, vom 8. bis 11. August, zum großen Communityfest samt Demo in die Frankfurter Innenstadt. Wegen der Fußball-EM der Herren musste der gewohnte CSD-Frankfurt-Termin Mitte Juli in diesem Jahr um knapp einen Monat auf August verschoben werden – kein Problem! Der CSD ist und bleibt der Communityevent für Sichtbarkeit der kompletten Regenbogen-Community und verbindet jedes Jahr Politik, Straßenfestatmosphäre, Party und Live-Musik zu einem großen Happening. Dabei blickt der CSD immer in zwei Richtungen: Mit Stolz zurück auf das bislang Erreichte und mit Entschlossenheit in die Zukunft, um die Freiheit und Gleichberechtigung für LSBTIQ*-Menschen zu verteidigen und weiter auszubauen.

Foto: Marion Eckstein / CSD Frankfurt e.V. „CSD_Frankfurt_02"

Wir sind extrem – liebevoll

Die Grafik zum Motto des diesjährigen CSD verdeutlicht diese beiden Seiten: Eine Faust, die einen Blumenstrauß hält. Die Faust als Symbol für Stärke, Entschlossenheit und Protest, der Blumenstrauß als Zeichen für Schönheit, Vielfalt, Natürlichkeit und Liebe – das ist Flower Power im wahrsten Sinne des Wortes. Das soll das Motto der Demo als auch der vier Tage Straßenfest sein. Das Motto soll auch dazu animieren, den Satz neu zu formulieren: „Wir sind extrem – wütend“ oder „Wir sind extrem – vielseitig“. Lest mehr zur Entstehung des Mottos in unserem Interview mit CSD-Pressesprecher Sebastian Reggentin. *bjö

8. – 11.8., CSD Frankfurt, alle Infos über www.csd-frankfurt.de; dort gibt es auch den Link zur brandneuen CSD-Frankfurt-App

Foto: CSD Frankfurt e.V. „CSD_Frankfurt-Logo"

Die Demo

Ein Herzstück des CSD ist die große Demo durch die Frankfurter Innenstadt – Kollektive Sichtbarkeit queerer Vielfalt und queeren Selbstverständnisses, aber auch gemeinsame entschlossenen Forderungen nach Gleichberechtigung prägen den Demozug.

Los geht’s am CSD-Samstag um 11 Uhr mit der Kundgebung auf dem Römerberg. Die Demo startet am Mainufer und zieht – Stand Redaktionsschluss – zunächst am Römer vorbei und über die Bethmann- und Braubachstraße Richtung Innenstadt. Über den Roßmarkt und die Junghof- und Hochstraße zum Eschenheimer Turm, um dann über die Bleichstraße und Konrad-Adenauer-Straße den Festplatz Konstablerwache flankierend an der Schönen Aussicht zu enden. Show your Pride! *bjö

10.8., Kundgebung Römer um 11 Uhr, Abmarsch Demo um 12:30 Uhr, alle Infos und Updates über www.csd-frankfurt.de, www.facebook.com/csdFrankfurt und auf der CSD-Frankfurt-App

Foto: Marion Eckstein / CSD Frankfurt e.V. „CSD_Frankfurt_03"

Das Straßenfest

Das Straßenfest des CSD Frankfurt steigt auf dem Konstablerwache-Plateau mit der großen Showbühne, die Raum für Live-Musik von Folk bis Pop, bunte Drag-Shows und treibende DJ-Sets bietet. Die Stände der Community-Wirte sind auf dem Platz dabei, für Speisen und Getränke ist also gesorgt. Der Auftakt zu den CSD-Festtagen steigt wie immer hier schon am Donnerstagabend, dem 8. August. Das Straßenfest erstreckt sich außerdem über die anliegende Infostraße, die beim CSD Frankfurt „Basar der Vielfalt“ heißt – ein Begriff, der auf den CSD-Frankfurt-Motor Rainer Gütlich zurückgeht. Neben den Ständen der Vereine, Gruppen und Initiativen kann man hier auch jede Menge Pride-Accessoires erstehen. Zum Basar der Vielfalt gehört auch die Kunst- und Kulturbühne, die Discoarea sowie ein Ruhebereich zum Relaxen.

8. – 11.8., Fest auf der Konstablerwache, 9. – 11.8. Basar der Vielfalt auf der Großen Friedberger Straße, Regenbogenkreisel, Schäfergasse, Alte Gasse, Frankfurt