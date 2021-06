CSD Hanau: 26. Juni abgesagt

× Erweitern Foto: CSD Hanau CSD Hanau Vorstand

In Rahmen einer internen Vereinssitzung Ende Mai wurde der ursprünglich für den 26. Juni geplante digitale CSD Hanau abgesagt. Aus technischen und organisatorischen Gründen könne man am Termin Ende Juni nicht festhalten, erklärte Harry Bauer vom Verein CSD Hanau gegenüber den GAB Magazin.

Das soll aber nicht das Aus für die diesjährigen CSD-Events in Hanau bedeuten: Das Team plant nun einen Herbst-Pride, der Ende September oder Anfang Oktober stattfinden soll. Im Rahmen des Herbst-Pride soll eine Demo durch die Hanauer Innenstadt sowie eine Kundgebung auf einem zentralen Platz in der Innenstadt stattfinden; ein Communityfest wie im Garten des Olof-Palme-Hauses wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben.

Ebenfalls im Herbst – genauer am 13. November – ist eine weitere der beliebten Travestieshows im Bürgerhaus Tümpelgarten geplant.

In der Zwischenzeit bleibt der Verein aber auch sichtbar: Zum Beispiel nimmt der CSD Hanau am 20. Juni am ersten CSD Main-Taunus teil (Demo ab Rathaus Schwalbach bis Rathaus Eschborn). Updates zum Herbst-Pride und der Show wird es in den kommenden Wochen geben – checkt Social Media!

www.csdhanau.de, www.facebook.com/CSDHanau2021, und Instagram