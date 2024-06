CSD Hanau: Größer. Lauter. Bunter.

× Erweitern Foto: bjö „CSDHanau“

Back To The Roots heißtes für den CSD Hanau, denn er kehrt zurück ins malerische Olof-Palme-Haus. Der zweitägige CSD startet dort am Abend des 28 Juni mit einem Interreligiösen Gottesdienst, einem Sektempfang und einem Impulsvortrag zum Thema Transidentität. Am Samstag, dem 29. Juni, geht’s um 13 Uhr weiter mit der Demo ab Hauptbahnhof. Die führt durch die Innenstadt direkt in den idyllischen Garten des Olof-Palme-Hauses und einem „Empowerment Bühnenfestival“ samt Live-Acts, Redebeiträgen und Communityständen. Zum Abschluss gibt’s eine satte CSD-Party im Jazzkeller mit DJane Käry.

28. und 29.6., CSD Hanau, Olof-Palme-Haus, Pfarrer-Hufnagel-Str. 2, 29.6.: Demo ab 13 Uhr vom Hauptbahnhof, Festival ab 15 Uhr im Garten des Olof-Palme-Hauses, CSD-Party ab 22 Uhr im Jazzkeller, Philippsruher Allee 22, www.csdhanau.de