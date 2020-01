CSD Hanau: Kann das Communityfest 2020 stattfinden?

× Erweitern Foto: bjö CSD Hanau Erfolgreiche Premiere: Auf dem Gelände des Olof Plame Hauses fand der CSD Hanau Ende Juni 2019 zum ersten Mal statt.

Die unschöne Nachricht kam Mitte Januar: Beim Neujahrsempfang des CSD Hanau Vereins kündigten die bisherigen Vorstände Peter Jüngling, Michael Marburger und Jens Euler an, bei der Jahreshauptversammlung am 2.2. von ihrem Amt als Vorstand zurückzutreten. Ein Verein ohne Vorstand? Da bis zum GAB-Redaktionsschluss am 15.1. noch keine neuen Bewerberinnen und Bewerber in Sicht waren, könnte dies das Aus für das Communityfest im Jahr 2020 bedeuten.

Gegenüber dem GAB Magazin erklärten Marburger und Jüngling, dass es trotz des großen Erfolgs des ersten CSD Hanau im Juni 2019 in den vergangenen Monaten sehr schwierig gewesen sei, Menschen für die Unterstützung der Organisation zu gewinnen. Doch ohne diese Unterstützung sei der CSD nicht zu stemmen – so realistisch müsse man bleiben.

Die Nachricht sorgte zumindest für Bewegung in der Community; ob das kurzfristig wieder aufkeimende Engagement für den CSD Hanau ausreicht, um das Communityfest in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen, entscheidet sich am 2.2. bei der Jahreshauptversammlung des Vereins. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

www.csd-hanau.de