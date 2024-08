CSD in den Clubs

× Erweitern Foto: Alexander Grey, pexels.com „CSDFFM-Party-Aufmacher“

DONNERSTAG bis SONNTAG: CSD im TWIST

Frankfurts jüngste Club-Bar legt zum CSD natürlich noch einen obendrauf: Vier Tage nonstop Programm, vom CSD-Donnerstag bis CSD-Sonntag, stehen auf den zwei TWIST-Floors an; und natürlich ist die TWIST auch auf der Demo mit einem großen Truck vertreten.

× Erweitern Foto: TWIST „DommyDean“ Dommy Dean

Los geht‘s erstmal in der Club-Bar am CSD-Donnerstag mit der Opening-Party von Maxima Loves „Drag Bingo“. Am Freitag und Samstag stehen dann alle Zeichen auf Full-On-Party: „A Tribute To Circuit“ lautet das musikalische Motto am CSD-Freitag, zu dem sich die Frankfurter Lokalmatadoren Dommy Dean und Steve K die pumpendsten Tech-House-Sounds wie Tennisbälle gegenseitig zuspielen.

× Erweitern Foto: Bambi Mercury „BambiMercury“ Bambi Mercury – Mistress Of Ceremony am Samstag

Am CSD-Samstag rockt Bambi Mercury das Haus mit einer fulminanten „Drag Invasion“ und einem glamourösen Queens-Soundtrack im Gepäck. Die Freitags- und Samstagspartys bieten im Anschluss ab 6 Uhr jeweils eine Afterhour für alle Late-Birds, die noch nicht ruhen wollen. Den Abschluss des Pride-Wochenendes in der TWIST bildet eine klassische Closing-Party am CSD-Sonntag, bei der Dommy Dean und seine Gast-DJs nochmal alles rausholen, was nach vier Tagen Pride noch geht. 20% der Eintrittspreise der Partys gehen übrigens zu Gunsten des CSD Frankfurt e.V. checkt außerdem das „TWIST Full-Weekend-Bracelet“, das den Eintritt zu allen vier Partys gibt. Auf der CSD-Demo ist die TWIST in Kooperation mit der Housebar55 mit einem Truck vertreten; auch hier gibt Dommy Dean den musikalischen Ton an, beim Zug durch die Frankfurter Innenstadt unter dem diesjährigen CSD-Motto „Wir sind extrem – liebevoll“. Drinks, Sound, Stewardess-Service und der Eintritt zur CSD-Closing-Party sind im Truck-Ticket inbegriffen. What A Sause!

8. – 11.8., Pride-Weekend in der TWIST Club-Bar, Gelbehirschstr. 10, Frankfurt, jeweils ab 20 Uhr, Infos und Tickets (auch für den TWIST-CSD-Demo-Truck) über www.twist-frankfurt.de

FREITAG bis SONNTAG: CSD im Lucky’s

Ivo (Foto links), Tina und das Lucky’s-Team freuen sich auf ein langes CSD-Wochenende und bieten an allen CSD-Tagen ab 15 Uhr (am CSD-Samstag sogar schon ab 13 Uhr) ihr CSD-Special im Lucky’s, das ja genau an der Großen Friedberger Straße liegt, die zum CSD zum „Basar der Vielfalt“ wird.

Am CSD-Samstag gibt’s ab 21 Uhr außerdem eine Sonder-CSD-Ausgabe der Karaoke mit Benjamin Berg.

Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, www.facebook.com/luckysFFM

FREITAG: GRIND Pride Edition

Die Pride Edition von GRIND steht für eine galaktisch große Portion Club-Fetisch, nackte Haut, elektronisch-technoid-housige und poppige Beats, sowie für jede Menge sexy und gut gelaunte Gäste.

× Erweitern Foto: GRIND „GRIND-Typ“

Mit ihrer Party am CSD-Freitag liefern sie den perfekten Start in das lange Partywochenende. Die Crew rund um Veranstalter Mark Hartmann und Dommy Dean freut sich auf eine queere Crowd jeglicher Couleur und sexueller Orientierung: queer, straight, everything. Also nichts wie rein in die heißesten Sporty-Klamotten, das Netzteil, den Harness oder das Leder-Outfit: Drag dich auf, sei du selbst, sei Fetisch, sei bunt. Alles ist erlaubt, denn die GRIND ist ein Safer Place. Für die GRIND Pride Edition werden die sonst strengen Dresscoderegeln für den Mainfloor ausnahmsweise etwas lockerer gehalten.

Gefeiert wird auf zwei Floors, verschiedenen Levels, mit zwei Dark-Areas sowie einem Outdoor Yard zum Luftschnappen und Relaxen. Das DJ-Line-up umfasst Dani Toro aus Barcelona, Geez von der Sexy in Köln, X-BRAYNE aus Dresden sowie die Lokalmatadoren Dommy Dean und Mark Hartmann.

9.8., Tokonoma / K39, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.grind-frankfurt.de

FREITAG: Pre-CSD-Party im Zoom

× Erweitern Foto: Alexander Grey, pexels.com „CSD-Zoom“

Im Frankfurter Zoom steigt zum Auftakt des CSD-Partywochenendes am CSD-Freitag eine Pre-Party für Queer People And Friends, Best-Ager und Youngsters. DJ Holsh liefert einen feinen Mix aus 80er, 90er, 00er und Hip-Hop-Grooves, DJ Nic Lorenz spielt Techno-House. Sponsored bei Zurich Insurance werden alle Ticketeinnahmen zu Gunsten einer nicht näher bezeichneten gemeinnützigen queeren Organisation gespendet.

9.8., Zoom, Carl-Benz-Str. 21, Frankfurt, 22 Uhr, zoomfrankfurt.com

SAMSTAG: Hollywood Tramp Pride Pool Party

Bei gutem Wetter sollte man den Sonnenschutz nicht vergessen – und dann zur Hollywood Tramp Pride Pool Party eilen. Denn nach der sensationellen Premiere beim letztjährigen CSD bringen die PURE-Macher dieses Spektakel wieder in die Stadt – Open Air und mit vielen illustren Gästen!

× Erweitern Foto: Holywood Tramp „HolywoodTramp“ Hollywood Tramp

Neben Hollywood Tramp und Mark Hartmann an den Decks kann man sich auf eine „Halftime Show“ mit Drag-Race-Germany-Teilnehmerin Kelly Heelton freuen, dazu werden free Welcome-Shots serviert. Es gibt echten Sand unter den Füßen, zwei erfrischende Dip-Pools, die Citybeach Food Area für den kleinen Appetit zwischendurch, Lounges, Beach-Chairs und vieles mehr. Ab 15 Uhr, direkt nach der CSD-Demo, beginnt der Einlass zur wohl am höchsten gelegenen Pride-Rooftop-Party. Achtung: VVK-Tickets werden empfohlen, die Party findet nur bei gutem Wetter statt – checkt vorab Social Media!

10.8., Citybeach Rooftop auf dem Parkhaus Konstabler, Zugang über Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz und Töngesgasse 8, Frankfurt, ab 15 Uhr, VVK-Tickets über https://purequeerclubbing.ticket.io/, www.facebook.com/PUREgayclubbing

SAMSTAG: GurLZzz Party Frankfurt – CSD Edition

GurLZzz Party Frankfurt, die Party für Frauen und Friends im Orange Peel, startet auch am CSD Wochenende durch – mit einer XXL-Edition! Für fette Beats sorgen die MadGirlsInTown aus Utrecht: Gay Hits, überraschende Remixe und MashUps sind die Markenzeichen von Robin Elyza und Josie RK.

Foto: MadGirlsInTown „MadGirls” Foto: Käry „Kaery“ Foto: Payman „Payman“

Im gleichen Raum wird DJane Käry aus Frankfurt auch beweisen, warum sie seit 2015 zu den angesagtesten DJs in der Community zählt. Sie mixt elektronische Klänge und die aktuellen Charts mit tanzbaren Electrobeats. Doch 80er und 90er-Hits sind auch immer am Start. Auf dem Techno Floor wird mit DJ Payman, eine Ikone der Szene, spielen – als Betreiberin der BOIze Bar und Veranstalterin der „Kisses & Lies“-Party in Köln, wird sie den Floor zum Kochen bringen. Außerdem gibt es heiße Tänzerinnen sowie einen Welcome Shot bis Mitternacht für einen perfekten Start in eine aufregende wie treibende Partynacht.

10.8. Orange Peel / Tokonoma, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.gurlzzz.de

SAMSTAG: Atomic CSD Party im Nachtleben

Unter dem Motto „We Are Proud Of You!“ feiert die Atomic CSD Party an der Konstablerwache wieder direkt neben der Hauptbühne. Zur Pride-Edition gibt’s im Nachtleben zwei Floors – das Café und das bekannte Basement – sowie eine Outdoor Area.

Foto: Queerious „DJQueerious” Foto: Megan & Carla „Megan_Carla"

Für den richtigen Sound sorgen die von Atomic-Macherin Trust.The.Girl absolut fantastisch ausgewählten DJs. Dieses Jahr mit dabei: DJ Queerious und Nextphilm mit Pop, Charts, Dance und All Time Faves im Café sowie barbecute björn und Kate Kaputto mit Indie, Rock und Alternative im Basement. Die Queens Megan & Carla reißen eine Peaktime-Show, die man nie wieder vergessen wird. Und natürlich sind zur Begrüßung aller Gäste wieder die süßen Shot Boys Laurin und Lin am Start mit ihren bunten Welcome Drinks. Wem es zwischendurch zu heiß wird, der darf kostenlose Fächer abgreifen – selbstverständlich verfügbar in allen Farben dieser Welt. From Barefoot To High Heels: Dance With Us And Spread The Love Around The World! *ckl

10.8, Nachtleben, Kurt Schumacher Str. 45, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/atomicvonherzen

SAMSTAG: DELICIOUS – Frankfurt Pride Party

Die Delicious rockt zum CSD wieder im Gibson Club – nur einen Katzensprung vom Frankfurter CSD-Festplatz entfernt. Mit DJ-Power, sexy Gogos, Performances und einzigartigen Visuals, sowie einem Special Guest aus Berlin: DJ, Insta-Sensation, Meme-King und Party-Animal Konsi aka Schwuppenexpress – das wird die absolute Eskalation mit 100% Pop- und Queer-Diva-Hymnen. Starten wird die Nacht mit Housebeats von Club Resident DJ Oli Roventa. Ist der Dancefloor warmgespielt, folgen DJ Leomeo, dessen Vita alle großen Gay-Partys der Welt umfasst, Moussa aus Barcelona und Mark Hartmann, eines der Aushängeschilder des queeren Nightlife in Rhein Main.

× Erweitern Foto: Leomeo „DJ_LEOMEO“ DJ Leomeo

Die Gibson Stage gehört derweil den sexy Gogo-Boys, der fantasievollen Queen Lélé Cocoon, Frankfurts Finest Maxima Love und Guy Van Damme, der mit Live-Vocals einheizen wird. Mach dich bereit! *ckl

10.8, Gibson Club, Zeil 85, Frankfurt, 22:30 Uhr, VVK über purequeerclubbing.ticket.io/

SAMSTAG: „Dora tanzt zum CSD“ x MDG

Das Tanzhaus West und das Queer-Kollektiv „Mitte der Gesellschaft“ fahren am Abend des CSD Frankfurt in altbekannter Manier groß auf! Ein verlesenes Line-up wird auf die Beine gestellt: Auf drei Floors erwarten euch Techno und House Deluxe! Luzie eröffnet das Spektakel, dazu kommen Steffen Scheuermann, Alinka und – er lässt es sich nicht nehmen – nd_Baumecker. Auch dank Berghain-Resident Boris und Yazzus gibt es keinen Stillstand: 90s Hardcore mit Sounds aus schnellem Techno, Gabber und Ghettotech. Laurine Philippe und Root vervollständigen den Rave und Frau Laura und Francesco Framor alias fra.u.mor liefern ihr traditionelles Extended Closing Set.

Foto: fra.u.mor „fra.u.mor” Foto: Laurine „Laurine“ Foto: Lee Wagstaff „nd_baumecker“

Das geliebte Café wird unter der Regie des clubcherry-Kollektivs zum FLINTA* And Friends Floor: Andrale, DJ´Reen und Elisa Amaral sind in the Mix, wie immer liebevoll zusammengestellt vom clubcherry-Team. Das Motto: Come as you are und bring gute Laune mit! Die kann man sich im Übrigen schon am Vormittag abholen: die Mitte der Gesellschaft und das Tanzhaus West nehmen gemeinsam an der CSD-Demo teil.

10.8., Tanzhaus West, Gutleutstr. 294, Frankfurt, 23 Uhr bis Sonntagmittag, tanzhaus-west.de

SONNTAG: SPICE: CSD- Sundown-Session

Der Sonntags-Open-Air-Event für Queers, Friends und Open Minded People hat im Juli sein Comeback gefeiert: Jeden Sonntag auf dem Citybeach Rooftop unweit der Konstablerwache kann man mit einem coolen Drink in der Hand das pure Sommerfeeling genießen, ob ganz gechillt im Liegestuhl oder mit den Füßen in einem der Pools, während die Sonne hinter der Frankfurter Skyline versinkt. Zum CSD lädt der coole Hang-out natürlich am Pride-Sonntag zum stimmungsvollen Ausfaden eines langen CSD-Wochenendes.

× Erweitern Foto: SPICE „Spice-Pool“

Start der Spicy Sundown Sessions ist jeweils um 17 Uhr, untermalt mit housig-elektronischen Sounds von Event-Macher Mark Hartmann (PURE / GRIND) und seinen Gästen. Achtung: Für SPICE gibt keinen Vorverkauf – es gilt: first come, first serve! Und die Wolken sollte man im Blick haben, denn nur bei gutem Wetter finden hier alle ihren Happy Place! Im Zweifel: Checkt vorab die Social-Media-Kanäle der PURE-Party.

11.8., Citybeach Rooftop auf dem Parkhaus Konstabler, Zugang über Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz und Töngesgasse 8, Frankfurt, 17 – 22 Uhr, nur bei gutem Wetter, www.facebook.com/PUREgayclubbing

Die SPICE steigt bei gutem Wetter jeden Sonntag ab 17 Uhr