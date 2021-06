CSD in Konstanz findet statt!

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD am Bodensee 2021

Foto: M. Rädel CSD Los geht es am 10. Juli um 12 Uhr am Bodanplatz, um 13:30 Uhr endet die Parade im Stadtgarten Konstanz

Es wirkte wie ein Hin und Her, aber wir befinden uns nun mal in einer Pandemie. Nun steht fest: Konstanz am Bodensee bekommt seine Demo. Am 10. Juli wird demonstriert!

Nach dem Überraschungserfolg des CSDs im schwäbischen Ravensburg letzte Woche dürfte man dann doch auch in Baden gemerkt haben, was möglich ist und dass es geht, das Demonstrieren zu Corona-Zeiten für queere Sichtbarkeit, Toleranz, Gleichberechtigung und Akzeptanz.

„Aufgrund der noch immer unsicheren Situation, in Bezug auf die Eindämmung der COVID-19-Pandemie, hatten wir die Veranstaltungen zum CSD Konstanz + Kreuzlingen abgesagt. Die Änderungen in den Inzidenzen und Verordnungen lassen nun kleinere Planungen zu. Es wird eine Fußgänger- Demo und Ansprachen im Stadtgarten geben“, so das Team des CSD Konstanz + Kreuzlingen online. Eine Party in Kreuzlingen wird gerade geplant ...

csd-konstanz-kreuzlingen.de