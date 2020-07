CSD Kaffee-Klatsch: Multimedia 2020!

× Erweitern Foto: Kellertheater CSD Kaffee-Klatsch

Das Frankfurter Kellertheater lädt traditionell am CSD-Sonntag unter dem Motto „Tunten, Tanten und Torten“ zum rosaroten Kaffeekränzchen mit Kaffee, Sekt‘sche, Kuchen und einer Live-Show von und mit Vega.

In diesem Jahr geht Vega neue Wege: Torten, Käff‘sche und Sekt‘sche entfallen, dafür gibt’s Tanten und Tunten in voller Multimedia-Bandbreite! Zusammen mit dem Perfomancekünstler #mkcreare präsentiert Vega eine Video-Art-Performance, die unter dem Titel „In Front of the dark backdrop“ bereits in Zürich zu sehen war. Die Frankfurter Version beschreibt die Geschehnisse eines Sommertags in Frankfurt; vieles wird zur Schau getragen, einiges wird verborgen oder bewusst versteckt. Frei nach einer Idee für ein Theaterstück des Autors Roland Gramling (bekannt für seine Romane „Frankfurt 30 Grad“ oder „Heldensommer“) streift das Stück auch wichtige Erinnerungsstätten zur Geschichte der Homosexuellen in Frankfurt. Das alles bei freiem Eintritt!

19.7., Kellertheater, Mainstr. 2, Frankfurt, 16 Uhr, www.kellertheater-frankfurt.de