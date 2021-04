CSD Karlsruhe: Pride must go on!

× Erweitern Foto: Stadt Karlsruhe Gerlinde Hämmerle Schirmherrin des CSD Karlsruhe 2021 Gerlinde Hämmerle

Mit dem zuversichtlichen Motto „Pride must go on“ startet das CSD-Team Karlsruhe in die ungewisse Saison 2021, wobei die Coronapandemie gar nicht im Fokus des Mottos steht: Vielmehr will das CSD-Team die Unterdrückung queerer Menschen in weiten Teilen der Welt im Blick behalten:

„Wir erleben in vielen Ländern eine regelrechte Rück-Abwicklung von sicher geglaubten Menschenrechten und wollen uns dem entgegenstellen. Wir wollen aufmerksam machen und sensibilisieren für die Nöte vieler Minderheiten“, heißt es in einer Erklärung des Vereins – Pride must go on!

Als Schirmherrin des diesjährigen Pride-Events konnte die ehemalige Regierungspräsidentin und Ehrenbürgerin der Stadt Karlsruhe Gerlinde Hämmerle gewonnen werden: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Alle haben die gleichen Rechte und Pflichten“, so Gerlinde Hämmerle.

„Auf diesen Grundpfeilern ruht jede Demokratie. Menschen sind unterschiedlich und wollen leben wie sie sind. ‚Meine Lieblingsfarbe ist bunt’ sagt ein Meister der Moderne, Paul Klee. Eine bunte Welt ist eine glückliche Welt, Glück kommt dann, wenn alle Menschen frei und ohne Beeinträchtigung in Frieden leben können. Das gilt vor allem auch für queere Menschen, auf deren Belange der CSD alljährlich aufmerksam machen will“.

Das CSD-Team plant derzeit zweigleisig: einen rein virtuellen CSD und ein großes Familienfest, das erstmals auf dem Karlsruher Marktplatz stattfinden soll.

Mehr Infos über www.csd-karlsruhe.de