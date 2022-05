CSD Karlsruhe: „Queer ist kein Hobby!“

× Erweitern Foto: Markus Müller, CSD Karlsruhe CSD Karlsruhe

Der CSD Karlsruhe möchte mit seinem diesjährigen Motto „Queer ist kein Hobby“ vor allem junge queere Menschen und ihre Lebensrealität ansprechen. Das Motto wurde bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Jugendlichen im queeren Karlsruher Jugendzentrum „laViE“ erarbeitet, erklärt das Orga-Team des CSD Karlsruhe.

„In den Gesprächen wurde schnell klar: Viele der queeren jungen Menschen fühlen sich von Erwachsenen in ihrem Queer-sein nicht ernst genommen“. So heißt es in einer Erklärung des Vereins und stellt klar: „Für Menschen, die sich als queer definieren, ist das keine Lebensphase, sondern Teil der Identität“.

Der CSD Verein möchte in diesem Jahr vor allem den Jugendlichen klar machen: „Wir nehmen euch ernst“. Passend dazu feiert der CSD ein Familienfest auf dem Marktplatz, natürlich mit Bühnenprogramm, Diskussionen, Infoständen und Speis und Trank. Die Demoparade startet am Nachmittag ebenfalls ab dem Marktplatz zu ihrem Rundparcours durch die Innenstadt. Sogar eine offizielle CSD-Party gibt es im Anschluss an das Familienfest: im Nachtwerk steigt die Rosapark Dance Night.

4.6., CSD Karlsruhe, Familienfest auf dem Marktplatz von 11 bis 22 Uhr, CSD-Demoparade, 14 Uhr ab Marktplatz, ab 22 Uhr Rosapark Dance Night im Nachtwerk, Pfannkuchstr. 14 – 16, www.csd-karlsruhe.de