CSD Karslruhe: Stand Up. For Love!

× Erweitern Foto: Markus Müller Impression aus 2022

Der CSD Karlsruhe setzt den Schwerpunkt in diesem Jahr auf das, was am wichtigsten im Leben ist: die Liebe. Damit gemeint sind nicht nur die unterschiedlichen sexuellen Begehren:

„Die Liebe zu Freund*innen, unseren Partner*innen, Familienmenschen, die Liebe zu uns, die sexuelle Liebe, die romantische Liebe, Menschen, die nicht oder anders lieben – sie alle haben Platz in unserer Gesellschaft“, heißt es in einer Erklärung des Vereins. Das Motto „Stand Up. For Love!“ wurde mittels einer Online-Umfrage ermittelt; aus fünf Mottos, die aus einer Vielzahl aus der Community eingereichten Vorschlägen ausgewählt wurden, konnte man abstimmen.

Der CSD Karlsruhe ist vor allem ein großes Familienfest, das bereits um 11 Uhr auf dem Marktplatz beginnt, inklusive Bühnenprogramm, Kinderaktivitäten, Info-, Essens- und Getränkeständen. Die Demo (während deren Teilnahme kein Alkohol konsumiert werden darf) startet um 13 Uhr ebenfalls am Marktplatz zu ihrem Rundkurs durch die Innenstadt, der mit einer politischen Kundgebung endet.

Foto: Daniel Sommer Schirmherrin Tijen Onaran

Schirmherrin des CSD 2023 ist die Unternehmerin, Investorin und gebürtige Karlsruherin Tijen Onaran; als Gründerin von Global Digital Woman und ACI Consulting treibt sie seit Jahren Diversity und Female Empowerment aktiv voran. „Das Einstehen für Vielfalt ist wichtiger denn je“, sagt Tijen Onaran. „Jede Initiative, jede Organisation und jede Aktion macht denen Mut, die ihr Leben selbstbestimmt und in Freiheit leben möchten – unabhängig des Geschlechts, ihrer Hautfarbe, Generation oder Nationalität. Ich freue mich sehr, die Schirmherrschaft für den CSD in Karlsruhe zu übernehmen – für Vielfalt in meiner Heimatstadt: besser geht es nicht!“

3.6., CSD Karlsruhe, 11 – 22 Uhr, Familienfest auf dem Marktplatz, 13 Uhr Demo-Start ab Marktplatz, www.csd-karlsruhe.de