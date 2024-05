CSD Limburg: Jetzt LimBUNT

× Erweitern Foto: LimBUNT „CSD-Limburg-1“

Wer hätte das gedacht: In diesem Jahr findet bereits zum dritten Mal ein CSD in Limburg statt – der mittelhessischen Kreisstadt und Sitz des Bistums Limburg. Unter dem Motto „Einheit in Vielfalt – Bunter Landkreis, Vielfältiges Europa“ soll am 11. Mai wieder eine Demo durch die Stadt ziehen und anschließend zu einem Straßenfest geladen werden. „Wir möchten ganz besonders die positive Selbst- und Außenwahrnehmung von Personen stärken, die inter, trans, asexuell, bisexuell oder homosexuell sind“, erklärt Maria Sievers vom Verein LimBUNT, der sich 2022 aus dem Orgateam des ersten CSD Limburg gebildet hat. LimBUNT kümmerst sich seitdem nicht nur um die Organisation des CSD sondern setzt sich auch außerhalb der Saison dafür ein, Räume für queere Menschen in Limburg zu schaffen. Zwei regelmäßige Treffen sind seitdem entstanden: der queere Stammtisch und der Jugendtreff PRISMA.

× Erweitern Foto: LimBUNT „CSD-Limburg-2“

Die Demo startet um 15 Uhr am Limburger Bahnhof, am Dom findet gegen 16 Uhr eine Zwischenkundgebung statt, bevor der Zug weiter zum Neumarkt zieht, wo das CSD-Straßenfest mit Showbühne, Info-, Essens- und Getränkeständen steigt. Dort führen die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz bis 21 Uhr durch ein buntes Spätnachmittagsprogramm.

11.5., CSD Limburg, Demo-Start um 15 Uhr am Bahnhof, alle Infos über limbunt.de