CSD Rhein-Neckar: Liebe ist nicht heilbar

Wie alle Großveranstaltungen musste auch der CSD Rhein-Neckar sein diesjähriges Communityfest umgestalten.

Das CSD-Motto 2020 „Liebe ist nicht heilbar“ wurde bereits mit großer Mehrheit in einem Online-Voting gewählt. „Liebe ist nicht heilbar“ bezieht sich auch auf die aktuelle Diskussion um das Verbot von sogenannten „Konversionstherapien“, die versuchen, homosexuelle Menschen zur Heterosexualität „umzuerziehen“.

Auf der Facebook-Seite des CSD Vereins gibt es regelmäßig Beiträge rund um weitere queere Themen und das CSD-Team stellt sich ebenfalls in kurzen Beiträgen vor.

Am Wochenende des 8. August wünscht der Verein sich seine breite Beflaggung mit Regenbogenfahnen in der Mannheimer Innenstadt: „Es wäre schön, wenn möglichst viele an diesem Tag Flagge zeigen – also die Regenbogenfahne oder eine andere queere Flagge an ihrem Gebäude hissen oder aus ihren Fenstern hängen würden“, heißt es dazu in einer Erklärung des Vereins.

Auch die Fotoaktion „Ich bin CSD / Liebe ist nicht heilbar“ läuft: Mit Selfies, Regenbogenfahnen, dem CSD Motto oder anderen Forderungen für queere Gleichberechtigung kann man sich allein oder zu zweit ablichten; alle Beträge können unter #ichbin CSDRM und #liebeistnichtheilbar über die Social Media Kanäle des CSD gepostet werden – ganz einfach geht das über diesen Link.

Höhepunkt wird die Demonstration samt Kundgebung am 8. August – zu Fuß oder mit dem Fahrrad und natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. „Da sich die Lage momentan doch etwas normalisiert hat, wird der CSD in der Metropolregion in veränderter Form stattfinden“. Wer kein eigenes Fahrrad für die Demo hat, kann sich eins ausleihen: VRN Netbikes stellt 50 Räder zur Verfügung – checkt die Website der Stadt Mannheim zum Thema Fahrradfahren.

Mehr Infos und Updates gibt’s über den CSD Rhein-Neckar auf Facebook.

CSD Rhein-Neckar Pride Week vom 1. bis 8.8.,

8.8., Demo zu Fuß oder mit Fahrrad, Start: Neckartor (zwischen K1 und U1) um 15 Uhr, weitere Infos über www.facebook.com/csdrn/