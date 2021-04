CSD Rhein-Neckar: Na K.L.A.R.

× Erweitern Foto: Yokse Zok, unsplash.com, gemeinfrei CSD Rhein-Neckar

Noch ein wenig in Warteposition befindet sich das Team des CSD Rhein-Neckar mit den Planungen für den Communityevent 2021. Fest steht jedoch schon, dass der CSD wie gewohnt am zweiten August-Wochenende (14.8.2021) in Mannheim steigen soll.

Wie im vergangenen Jahr wird eine pandemiekonforme Demonstration in Form einer Fahrraddemo sowie eine Kundgebung für Sichtbarkeit der queeren Community in der Quadratestadt sorgen. „Sollten es die Situation und die Verordnungen bis dahin erlauben, könnten wir und ein paar Erweiterungen vorstellen“, erklärt Ulrike vom Orga-Team.

Das Motto für den diesjährigen CSD „Na K.L.A.R.“ – wobei K.L.A.R. für Kultur, Lebenslust, Akzeptanz und Respekt steht. Diese Themen möchte der Verein „nach dem oft existenziell bedrohlichen Jahresverlauf wieder verstärkt in den Fokus rücken“, heißt es dazu in einer Erklärung. Das Team möchte mit dem Motto vor allem einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft werfen:

„Die Kulturszene und die Queere Kulturszene haben einen bedeutsamen Einfluss auf die queere Selbstverwirklichung, da bestehende gesellschaftliche Konstrukte in Frage gestellt werden und Leute dazu ermutigt werden, neue unerforschte Wege zu bestreiten. Dabei sind viele queere Künstler*innen Teil oder Unterstützer unserer Community. Ihre Existenz ist derzeit sehr stark bedroht, wodurch ein Garant für gesellschaftliche Weiterbildung, Vielfalt und Demokratie wegfallen würde“, heißt es dazu weiter in der Erklärung.

„Da verschiedene queere Gruppierungen aufgrund der Pandemie besonders benachteiligt wurden, erhoffen wir für sie in diesem Jahr die Wiederfindung ihrer Lebensfreude und Lebenslust. Akzeptanz und Respektsind dieses Jahr ebenfalls von großer Bedeutung, da wir besonders an den Beschluss der #LGBTIQFreedomZone des Europaparlaments appellieren. Dieser Beschluss bestärkt die Rechte und den Schutz der queeren Community, während in Polen und Ungarn weiterhin die Rechte queerer Individuen gefährdet werden.

Wir blicken mit unserem Motto positiv in die Zukunft und fordern mehr Sichtbarkeit und Bewusstseinsschaffung der Probleme unserer Community bei der Bewältigung der Corona-Krise“.

Tipp: Mit den Social Media-Kanälen des Vereins auf Facebook und Instagram kann man sich auf dem Laufenden halten.

14.8., CSD Rhein-Neckar, Infos über www.csdrn.de, www.facebook.com/csdrn und www.instagram.com/csdrn/