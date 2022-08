FREEUKRAINE – #LGBTIQFreedomzone

× Erweitern Foto: bjö CSD-Rhein-Neckar

„Der Krieg in der Ukraine bedeutet für die Schwulen, Lesben, Trans*- und Inter*-Menschen dort eine doppelte massive Bedrohung, denn der Aggressor sieht gerade in ihnen ein erklärtes Feindbild, das er vernichten will“, so der Verein in einer Stellungnahme. „Der CSD möchte auf die prekäre Lage dieser Menschen und aller LSBTIQ-Geflüchteten aufmerksam machen. Auch in Polen, Ungarn, Serbien und vielen anderen Ecken Europas und leider auch wieder vermehrt hier bei uns werden wir bedroht, ausgegrenzt und angegriffen“.

Foto: bjö CSD Rhein-Neckar

Panajotis Neuert vom CSD-Vorstand ergänzt: „Auch der homophobe Anschlag in Oslo zeigt uns erschreckend auf, dass es keine absolute Sicherheit für uns gibt! Deshalb gehen wir auf die Straße. Für uns und all die, die das nicht können oder dürfen“.

Um ein positives Signal zu setzen, werden am 13. August an den Rathäusern in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Speyer Regenbogenflaggen gehisst.

Die Demo zum CSD 2022 startet um 14 Uhr mit einer Kundgebung vom Kurpfalzkreisel aus; nach dem Marsch durch die Mannheimer Innenstadt endet sie am Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, wo das Straßenfest mit Infoständen, Programmbühne, einem Kinderbereich und Speisen und Getränken steigt. Das Bühnenprogramm startet um 16 Uhr und bietet bis 23:30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm.

Hier werden auch Vertreter*innen des Kiew Pride und des EuroPride, der im September 2022 in Belgrad stattfindet, über die Situation in ihren Ländern sprechen.

13.8., CSD Rhein-Neckar, Mannheim, Demo um 14 Uhr ab Kurpfalzkreisel, im Anschluss bis 23:30 Uhr CSD-Fest im Ehrenhof des Schloss Mannheim, www.csdrn.de