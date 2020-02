CSD Stuttgart: „Vielfalt braucht Verstärkung“

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart

Beim diesjährigen Neujahrempfang des CSD Stuttgart wurde traditionell das Motto des CSDs bekannt gegeben. Die thematische Überschrift 2020 lautet „Vielfalt braucht Verstärkung“.

„Die Welt ist in den vergangenen Jahren vielfältiger geworden. Zumindest erscheint Vielfalt präsenter, selbstbewusster und sichtbarer“, so der Verein in seiner Erklärung zum Motto. „Die Meinungen zur Vielfalt gehen in unserer Gesellschaft teilweise deutlich auseinander.

So bilden sich zwei Perspektiven in der Gesellschaft heraus: Jene, für die Vielfalt ganz klar eine Bereicherung darstellt, und die, die Vielfalt als Bedrohung wahrnehmen. Beide haben dabei ganz vielschichtige Gründe für ihre jeweiligen Standpunkte“, so die Erklärung.

Christoph Michel, Geschäftsführer der IG CSD Stuttgart, ergänzt: „Vielfalt hat viele Dimensionen; und jede einzelne ist wichtig und relevant. Dies gilt es gemeinsam anzuerkennen und auf Augenhöhe über Form und Inhalt der jeweiligen Perspektive zu diskutieren. Dann wird sich die Vielfalt für alle lohnen“. Das Motto versteht sich auch als Forderung nach mehr Gleichberechtigung für LSBTIQ*-Menschen; denn hier ist „die Definition von Vielfalt in zahlreichen Belangen noch nicht zu Ende buchstabiert“.

Die CSD Kulturwochen starten am 10.7., die Politparade und das zweitägige Straßenfest „Hocketse“ finden am 26. und 27.7. statt.

www.csd-stuttgart.de