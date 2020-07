CSD Stuttgart – Community-Aktion trotz Corona

× Erweitern Foto: DigitalDesignTeam, CSD Stuttgart CSD Stuttgart

Unter dem Motto „Vielfalt braucht Verstärkung“ startet der CSD Stuttgart am 10.7. mit dem CSD-Kulturfestival sein Pride-Programm 2020. Christoph Michl, Sprecher des CSD-Vereins, verrät die Details.

Mit täglichen Live-Streams geht der CSD Stuttgart bereits ab dem 10. Juli live auf Sendung:„Die 14-tägigen Kulturtage stellen seit jeher ein Herzstück des Stuttgarter CSD dar“, so Christoph Michl zum GAB Magazin. „Der Community bieten wir über ein „CSD-Studio“ an einem zentralen Ort in der Innenstadt die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen wie gewohnt durchzuführen“. Das CSD-Studio befindet sich im Stadtkaufhaus „Das Gerber“ in der Sophienstraße. „Das CSD-Team kümmert sich um die organisatorischen Belange wie Raum, Technik, Hygiene- und Abstandsregeln. Die Gruppen konzentrieren sich auf die Inhalte“, erklärt Michl.

Im Zeitraum vom 10. bis 26. Juli soll es auf diese Weise jeden Abend einen Live-Stream zu einem speziellen LSBTTIQ*-Thema geben. „In den Vorjahren reichten die Programmbeiträge von Diskussionen über Filmvorführungen, Informationsabenden, Kulturbeiträgen und Lesungen, Gottesdiensten bis hin zu Partys und zu vielem mehr“, erklärt Michl weiter.

„Wir sind überzeugt von der unbändigen Kreativität der bisher Beteiligten, auch auf neuen Wegen viele spannende Formate aufzulegen. Wir als CSD Stuttgart werden nach besten Kräften alle unterstützen. Dazu gehört auch, dass wir versuchen werden, zusätzlich zum Live-Stream, eine kleine Gruppe von Menschen als Gäste ins CSD-Studio einladen zu können – natürlich nur, wenn dies aus Gründen des Gesundheitsschutzes vertretbar ist“.

Als Auftakt der Kulturwochen wurde bereits am 8.7. auf dem Kulturwasen die romantische Komödie „Kiss me Kosher“ als Kinopreview gezeigt, am 9.7. gibt’s die französische Film-Komödie „Die glitzernden Garnelen“ im Autokino im Neckar Center zu sehen.

Auch gewohnte Events wie die CSD-Gala, der CSD-Empfang sowie die Kundgebung am eigentlichen CSD-Wochenende, dem 25. und 26. Juli, wird es geben:

Der CSD-Empfang wird am 10. Juli ab 19:30 Uhr live aus dem großen Sitzungsaal des Stuttgarter Rathauses übertragen. Mit dabei sind unter anderem Oberbürgermeister Fritz Kuhn und die Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration Bärbl Mielich. Für die musikalische Untermalung sorgt das Duo „Zu Zweit“ alias Tina Häussermann und Fabian Schläper.

Die CSD-Gala am 17. Juli wird live aus der neuen Kulturbühne an der Phoenixhalle im Stuttgarter Römerkastell gesendet; mit dabei sein werden Stars wie Desirée Nick, Markus Barth oder Sweet Sugar Swing. Für eine begrenzte Anzahl an Zuschauenden wird es sogar die Möglichkeit geben, vor Ort dabei zu sein.

Die klassische CSD-Politdemo wird in diesem Jahr nicht stattfinden können; trotzdem plant der CSD-Verein Community-Sichtbarkeit: gearbeitet wir derzeit an einer Idee, Stellvertreter*innen mit aktiven Gruppen der Regenbogen- und Stadtgesellschaft in der Innenstadt zu positionieren. Zusätzlich wird es eine bunte Mischung von Auftritten verschiedener Künstler*innen, politischen Diskussionen, Online-Mitmach-Aktionen und Film-Einspielern geben. „Insgesamt setzen wir auf eine ausgewogene Mischung aus digitalen Events und analogen Maßnahmen im öffentlichen Raum“, so Michel zum GAB Magazin. Bis auf die CSD-Gala werden alle Streams kostenlos zugänglich sein.

10.7., CSD-Empfang im Rathaus Stuttgart, live-Übertragung ab 19:30 Uhr

10. – 26.7. CSD Kulturtage mit täglichem Live-Stream-Programm

17.7., CSD-Gala, live aus der Kulturbühne an der Phoenixhalle

25. und 26.7. Pride-Weekend

alle Streams über www.csd-stuttgart.de/live, bei YouTube und Facebook.