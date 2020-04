CSD Stuttgart – Planung wird vorerst fortgesetzt

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart

Trotz der COVID-19 Einschränkungen plant der CSD Stuttgart das Communityfest vorerst weiter.

„Konkrete Aussagen, ob das CSD-Kulturfestival in Stuttgart vom 10. bis 26. Juli 2020 wie geplant stattfinden kann, lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös treffen“,

heißt es dazu in einer Erklärung auf der Website des Vereins.

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart Christoph Michl Christoph Michl, Sprecher des CSD Stuttgart

Die im Vorfeld des CSD geplanten Veranstaltungen wie der IDAHOBIT* am 17.5. oder das CSD Sommerfest am 13. und 14.6. auf dem Berger Festplatz sind derzeit noch nicht abgesagt: „Wir fahren dabei auf direkte Sicht und lassen strenges Augenmaß walten“, so der Verein. „Klar ist, dass wir alle Aktionen und Veranstaltungen nur dann durchführen werden, wenn nach fachkundiger Einschätzung keine Gefahr für die Gesundheit der Organisierenden, Helfenden, Teilnehmenden und Besuchenden besteht".

Unter dem Stichwort „Coronavirus“ kann man sich über die Website jederzeit zum aktuellen Stand der Planung informieren.

www.csd-stuttgart.de