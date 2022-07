× Erweitern Foto: DigitalDesignTeam, CSD Stuttgart CSD Stuttgart Impression aus 2019

„Es kann nicht sein, dass wir nach mindestens 52 Jahren Kampf für Menschenrechte immer noch Angst haben müssen und betroffen sind von Menschenrechtsverletzungen, Hasskriminalität, Diskriminierung und Ungerechtigkeit“, sagt der CSD-Verein zur aktuellen Lage der LSBTIQ*-Rechte und blickt dabei über Ländergrenzen hinweg.

„Kraft ist die Eigenschaft, die wir uns aneignen müssen, um Hasskriminalität, Gewaltübergriffe und andere Straftaten zu überstehen“, so der Verein in seiner Erklärung zum Motto 2022 Community.Kraft.Europa weiter. „‚Europa richtet die Aufmerksamkeit auf EU-Länder, in denen die Rechte der LSBTTIQ*-Szene immer noch mit Füßen getreten werden“.

Verschiedene Aspekte dieser Ansage sollen sich auch in den vielfältigen Veranstaltungen im Rahmen der CSD-Kulturtage spiegeln, die sich vom 15. bis 31. Juli erstrecken. Eröffnet werden sie mit dem CSD-Empfang im Stuttgarter Rathaus, zu dem Baden-Württembergs Landtagspräsidentin und CSD-Schirmfrau Muhterem Aras ihr Grußwort sprechen wird; als weitere Redner*innen sind Oberbürgermeister Frank Nopper und die CSD-Vorstände Selma Frey, Detlef Raasch und Marco Schreier dabei.

Die politische Demo startet am 30. Juli ab 15:30 Uhr am Erwin-Schöttle-Platz und endet mit der großen Kundgebung auf dem Schlossplatz gegen 18:30. Direkt im Anschluss gibt es wie immer das zweitägige CSD Straßenfest mit dem schönen schwäbischen Namen Hocketse auf dem Markt- und Schillerplatz sowie in der Kirch- und Stiftstraße.

30 und 31.7., CSD Stuttgart, mehr Infos und Updates über www.stuttgart-pride.de