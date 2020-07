CSD Stuttgart: Das Wochenende

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart 2020

Mit einer Mischung aus Online-Features, Live-Streams und Aktionen im Stadtraum füllt das Team des CSD Stuttgart am 25. und 26. Juli sein diesjähriges Motto „Vielfalt braucht Verstärkung“ mit Leben!

Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart 2020

Die Liste der streitbaren Themen ist lang: Der Verein nennt hier unter anderem die aktuellen Diskussionen um das Abstammungsrecht, die Selbstbestimmung über Geschlecht und Körper, die Grundrechtsergänzung in Artikel 3, Regelungen bei Blutspenden, einen schlüssigen Aktionsplan gegen Homo- und Trans*phobie oder Regelungen für queere Asylsuchende aus vermeintlich sicheren Herkunftsländern, um nur die Dringlichsten aufzuzählen.

Am CSD-Samstag wird im Rahmen der CSD-Kundgebung auf dem Marktplatz vor dem regenbogenbeflaggten Rathaus eine Kundgebung mit Vertreter*innen verschiedener Gruppen zu den Themen Stellung beziehen; alle Gespräche und Reden werden mit Online-Streams verknüpft und können live im Netz mitverfolgt werden.

Auf der Königsstraße am Schlossplatz gibt es außerdem den CSD-Aktionsstand, der Informationen bietet; Kundgebungs-Engel werden die Pasant*innen mit Flugblättern auf die aktuellen Themen aufmerksam machen. Eine Plakataktion, die Beflaggung mit Regenbogenfahnen und Straßenbeklebungen sorgen zusätzlich für Sichtbarkeit.

× Erweitern Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart 2020

Der Hauptteil des zweitägigen Programms wird live von der „KastellSommer“-Bühne an der Phoenixhalle am Römerkastell in Bad Cannstadt gesendet; eine ganze Reihe von Musikern, Bands und Comedians stellen zwei Tage lang ein buntes Programm zusammen, das natürlich ebenfalls live übertragen wird.

Foto: Anna.k.o MIA. Live on Stage dabei: MiA! aus Berlin

Neben den Headlinern MiA! aus Berlin, die am Samstag auftreten, sind unter anderem Holger Edmaier, Finkbass, Steffi List, die Chöre Rosa Note und Musica Lesbiana, Fabian Schläper, Vava Vilde und das House of V und viele mehr dabei.

Eine begrenzte Zahl an Besucher*innen können sowohl der Kundgebung auf dem Marktplatz wie den Performances auf der „KastellSommer“-Bühne vor Ort dabei sein – Tickets für das Römerkastell gibt’s über www.csd-stuttgart.de/tickets.

Auch Clubfeeling kommt auf: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sendet der CSD ab 22 Uhr live aus dem Club Climax Institutes ein Dance-Set mit den DJ*anes Phyllis Blessing, Michael „Clash“ Gottschalk, Elly, Andy Rx, Martin Rapp, Tian J. und Martina.

Foto: IG CSD Stuttgart e.V. CSD Stuttgart 2020 Christoph Michl

„Wir sind uns bewusst, dass die Kundgebung und der Online-Pride natürlich keine klassische CSD-Polit-Parade ersetzen können“, meint Christoph Michl vom CSD Verein. „Wir sehen uns außer Stande, bei den Menschenmassen, die den CSD sonst besuchen, dafür zu sorgen, dass geltende Abstands- und Hygieneregeln flächendeckend umgesetzt werden“, so Michel weiter. „Für uns stellt das ein echtes Dilemma dar, schließlich ist erklärtes Ziel unserer Arbeit und unseres Festivals eine bestmögliche Öffentlichkeit zu schaffen“.

Mit dem alternativen Programm wird dies sicherlich gut gelingen. Happy Pride!

25. und 26.7., CSD Stuttgart, www.csd-stuttgart.de/live

Samstag, 25.7.

13 – 22 Uhr, Live aus dem Römerkastell

15:30 – 16:30 Uhr, Kundgebung auf dem Marktplatz mit Live-Übertragung

22 – 5 Uhr, Live aus dem Climax Institutes

Sonntag, 26.7.

11 – 22 Uhr, Live aus dem Römerkastell