CSD Stuttgart: Die Variante für 2021

CSD Stuttgart

Zuversichtlich wie immer stellt das CSD-Team Stuttgart die Pläne für sein Communityevent 2021 vor. Der Verein feiert in diesem Jahr außerdem sein 20-jähriges Bestehen.

Trotz des nach wie vor angespannten Infektionsgeschehens blickt der CSD Stuttgart zuversichtlich in die Zukunft: Für 2021 sind die Termine bestätigt und ein vorläufiger Plan für eine weitere alternative Version des CSD geschmiedet. Demnach soll es am 31. Juli eine Demo durch die Innenstadt geben, sowie am 31. Juli und 1. August eine Infomeile mit Ständen der Community zum Flanieren auf dem Schlossplatz.

„Je nach Lage wird es auch Gastro-to-go und musikalische Untermalung geben“, so Brigitte Weigel vom CSD-Verein. „Eine schillernde Parade oder eine wild feiernde Hocketse wie vor Corona wird es nicht geben“, so Weigel weiter. Auch die CSD-Gala und das Sommerfest, das gewöhnlich im Juni die CSD-Saison eröffnet hatte, setzen in diesem Jahr aus.

Die Kulturwochen – neben Demoparade und Hocketse Straßenfest das dritte Herzstück des CSD Stuttgart – werden vom 16. bis 30. Juli stattfinden: „Wir sind momentan noch in der Konzeption, wie wir die Kulturtage umsetzen können“, erklärt Brigitte Weigel. Das könnte eine Hybrid-Lösung aus Präsenz- und Streaming-Veranstaltungen sein, aber auch eine Reihe mit ausschließlich Online-Events. Gleiches gilt für den Empfang der Stadt im Rathaus am 16. Juli, der eventuell ohne Publikum, aber in jedem Fall als Stream stattfinden wird.

Die Kulturwochen des CSD Stuttgart wurden bereits im vergangenen Jahr unter Pandemiebedingungen vorbildlich umgesetzt: In Rekordzeit wurde 2020 ein komplett neues und innovatives Konzept entwickelt, das unter anderem aus einem eigenen CSD-Studio im Stadtkaufhaus „Das Gerber“ 14 Tage lang qualitativ hochwertige Sendungen und Diskussionsrunden sendete, gemeinsam mit den bunten Organisationen und Akteur*innen der Regenbogen-Community und der Politik.

So kennt man den CSD Stuttgart – Impressionen aus 2019

20 Jahre IG CSD Stuttgart e.V.

Der CSD Verein selbst konnte im Januar sein 20-jähriges Bestehen feiern und auf eine bemerkenswerte Entwicklung zurückblicken: Was zunächst mit 10 Gründungsmitgliedern und ehrenamtlicher Arbeit am heimischen Esstisch begann, entwickelte sich zu einem ganzjährigen Großprojekt; der Verein zählt heute 450 Mitglieder. Auch der CSD wuchs im Laufe der Jahre auf bis zu 250.000 Besucher*innen am Hauptwochenende – vor Coronazeiten.

Christoph Michl war 20 Jahre das Gesicht des CSD Stuttgart e.V.

Nicht nur der CSD selbst, auch die Community hat sich im Laufe der Jahre verändert: War am Anfang oftmals von „schwul-lesbisch“ die Rede, bildet das Kürzel LGBTIQ* heute differenzierter die weitaus breiter gefächerte Vielfalt der Community ab. Auch für das CSD-Team rückten diese „neuen Themen“ mehr in den Fokus und aktiv in die Forderung nach einem selbstbestimmten Leben. „Es wurde auf Dinge aufmerksam gemacht, die zuvor nicht sichtbar genug waren – auch oftmals in der Community nicht“, heißt es dazu in einer Erklärung zum 20-jährigen Bestehens des Vereins.

Eine Person ist untrennbar mit der Geschichte des CSD Stuttgart e.V. verbunden: Christoph Michl war als Geschäftsführer und Pressesprecher das Gesicht des CSD und vertrat leidenschaftlich die Forderungen nach Gleichberechtigung der LGBTIQ*-Community. Ende letzten Jahres entschloss er sich nach 20 Jahren Communityarbeit dazu, sich neuen beruflichen Aufgaben zu stellen und „den Staffelstab weiterzugeben“, wie er im Interview mit dem GAB Magazin im Oktober 2020 erklärte.

„Vielfalt braucht Verstärkung" – das vergangene Motto des CSD 2020, coronagemäß vor der Oper Stuttgart inszeniert

Das CSD-Team stellt sich den neuen Herausforderungen, sorgt für Sichtbarkeit und engagiert sich gemeinsam mit der Regenbogen-Community und allen Unterstützer*innen für ein selbstbestimmtes Leben, frei von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, für Identität und Vielfalt der Geschlechter.

Auf der Website finden sich neben aktuellen Infos zur Entwicklung der CSD-Pläne 2021 auch Grußworte zum Jubiläum sowie das Jubiläumsmagazin, das spannende Einblicke in die 20-jährige Geschichte des Vereins gibt.

