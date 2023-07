CSD und die Finanzierung

× Erweitern Foto: bjö Gwen Iffland beim CSD 2022; rechts neben ihr: CSD-Frankfurt-Pressesprecher-Kollege Sebastian Reggentin

„Wir möchten ungern jedes Jahr aufs Neue in diese Situation geraten“

In diesem Jahr stand der CSD Frankfurt erneut wegen fehlender finanzieller Mittel auf der Kippe. In letzter Minute konnte Mitte Mai die Finanzierungslücke von rund 69.000 Euro geschlossen werden – mit vereinten Kräften: Der CSD-Verein fand weitere Sponsor*innen und die Spendenaktion in der Community brachte zusätzlich 20.000 Euro ein.

Die Stadt Frankfurt stockte ihre finanzielle Unterstützung um 5.000 Euro auf 15.000 Euro auf und fand ebenfalls zwei weiteren Sponsor*innen. Damit kann der CSD wie geplant vom 13. bis 16. Juli stattfinden. Gwen Iffland vom Presse-Team des CSD Frankfurt spricht über die diesjährigen Finanzierungsprobleme.

Die knappe Finanzierung des CSD Frankfurt trübte schon des Öfteren die Freude am Communityevent. Sponsoren zu finden ist schwierig – liegt das an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder engagieren sich große Unternehmen weniger für die LSBTIQ* Community?

Letzteres nicht. Gerade in den vielen Gesprächen, die wir während der Spendenkampagne geführt haben, wurde uns deutlich, dass das Thema den Unternehmen am Herzen liegt. Sie wollen helfen – und sie wollen sichtbar sein. Die Inflation und steigende Löhne führten zu dem hohen Kostendefizit. Wir merken das ja auch im Privatgebrauch: Alles wird teurer.

Könnte ein größeres finanzielles Engagement von Seiten der Stadt mehr Sicherheit bringen? Was wünscht sich der Verein da von der Stadt?

Absolut. Wir sind froh über die Unterstützung, die uns seitens der Stadt Frankfurt für dieses Jahr zugesagt wurde. Gleichzeitig ist es ein bisschen schade, dass die Gespräche erst stattfanden, nachdem unser „Hilferuf“ öffentlich wurde. Die Fraktionen aus Grünen, SPD, FDP und Volt, sowie Bürgermeisterin Dr. Eskandari-Grünberg zeigten sich in den letzten Wochen sehr transparent – das wünschen wir uns auch für die nächsten Jahre. Wir möchten ungern jedes Jahr aufs Neue in diese Situation geraten, um Geld bitten zu müssen, damit der CSD in Frankfurt stattfinden kann. Und nur mit Privatspenden und Sponsorings ist es da leider nicht getan.

In der Diskussion um die Finanzierung des CSD Frankfurt kommt immer wieder vor, das Fest kürzer zu gestalten oder ganz wegzulassen und den Fokus voll auf die Demo zu legen. Ist das für den CSD-Verein eine mögliche Option?

Die Demonstration ist in jedem Falle das Herzstück des CSD Frankfurt, alles andere würde den Sinn des Christopher Street Days verfehlen. Wir haben in diesem Jahr besonders viel gerechnet, geschoben und geschaut, was wir am sinnvollsten kürzen können – doch bleiben wir auch bei einem kürzeren Fest auf den Fixkosten sitzen. Die laufenden Kosten sind nicht das, was die Rechnungen in die Höhe treibt. Wir sind natürlich auch viel im Austausch mit der Community, die sich einen CSD ohne den Festplatz an der Konstablerwache gar nicht vorstellen kann. Auch der ruhigere Kino-Abend am Donnerstag zum Auftakt des Wochenendes ist gerade für die Queers und Allies wichtig, die sich im Getümmel von Freitag bis Sonntag weniger wohlfühlen.

Wie kann man als Bürger*in den CSD unterstützen? Finanziell und / oder auch als helfende Person?

Beides ist möglich! Helfer*innen für den Auf- und Abbau, beim Catering im Backstage und vor allem bei der Demonstration sind essentiell wichtig für den CSD. Anmelden kann man sich dazu ganz einfach auf unserer Website. Dort findet man auch einen Spenden-Button, wenn man den Verein finanziell unterstützen kann und möchte.

www.csd-frankfurt.de