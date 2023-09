CSD und Schwarzwald: Freiburg feiert Vielfalt

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Freiburg

Auch 2024 wird es einen CSD in der Stadt am Schwarzwald geben. Vor Kurzem wurde der Termin für nächstes Jahr bekannt gegeben, es ist der 22. Juni.

Dieses Jahr kamen über 20.000 Queers und ihre Freund*innen auf die Straße, um gemeinsam Vielfalt zu feiern, Sichtbarkeit zu schaffen und für Toleranz, Akzeptanz und Freiheit zu demonstrieren.

Einen „Skandal“ im Vorfeld gab es 2023 übrigens auch, IG CSD Stuttgart und der Landesverband Baden-Württemberg im Lesben- und Schwulenverband Deutschland wetterten: „Die Vorstände beider Vereine sind entsetzt, dass der CSD Freiburg das Logo der Antifaschistischen Aktion nutzt, um den CSD Freiburg zu bewerben und dieses in das eigene Logo integriert. Zudem ist die Figur auf dem Motiv, eine Anlehnung an ein klassisches Schwarzwaldmädel mit Bollenhut, vermummt, was beide Vereine ebenfalls ablehnen.“ (wir berichteten). Hanoi. 2024 sind hoffentlich wieder alle glücklich und zufrieden am Start, um gemeinsam für die queere Sache zu kämpfen. www.facebook.com/CSDFreiburg