× Erweitern Foto: Queer Pride Würzburg e.V. CSD Würzburg

Endlich gemeinsam feiern, demonstrieren, Bühnenshows erleben – dank der Corona-Lockerungen der vergangenen Wochen kann die queere Community wieder zusammenkommen und aus vollem Herzen „Happy Pride“ rufen: Vom 25. bis 27. Juni findet der CSD Würzburg stat t, dessen schlichtes Motto „GayMainSam“ all die Sehnsüchte und Hoffnungen zusammenfasst, die sich in den fordernden Lockdown-Monaten angestaut haben.

Gemeinsam gegen Ausgrenzung außerhalb und innerhalb der Community einstehen, gemeinsam die Individualität feiern in der Gemeinschaft zu reflektieren, wie Akzeptanz, Toleranz und Offenheit gefördert und gelebt werden kann. Das CSD-Orga-Team des Queer Pride Würzburg e.V. fasst ihr mit dem gewählten Motto verbundenes Plädoyer schön zusammen:

„ Auch wenn wir das Gefühl haben, dass vieles im „Fluss“ ist und WIR und unsere Queere Anliegen immer mehr in der Gesellschaft angekommen sind, sind doch bei weitem noch nicht alle Ziele erreicht und unser gaymainsames Eintreten für Gleichberechtigung und Gleichstellung muss und wird Queer-Kreativ weitergehen!“

Los geht’s am Freitag um 19 Uhr im Rathaus-Innenhof mit dem traditionellen CSD-Opening, das von Martina Kapuschinski (Vorstand Queer Pride Würzburg e.V.) moderiert wird. Einem Grußwort von Oberbürgermeister Christian Schuchardt folgt ein Redebeitrag von Dorie Hoffmann (Vorstand LSVD Bayern e.V.) und Axel Hochrein (Bundesvorstand LSVD e.V.), in dem die Forderungen des LSVD und der Community an die Zivilgesellschaft vorgstellt werden. Beschlossen wird die Veranstaltung durch ein Grußwort von Schirmfrau Stephanie Böhm (Sprecher*innenrat des Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage e. V.).

A m Samstag startet um 12 Uhr das CSD-Straßenfest im Rathaus-Innenhof; zu den bestätigten Künstler*innen auf der Bühne zählen „Lichtblick“-Sängerin Rebecca Schelhorn, DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher, die nonbibäre Sängerin Laura Fink alias FinkBass, die (Drag-)„Kingz of Pop“ aus Köln, und die Next-Gen-Drags Miss Cee, Lillet Lube, Luna Lube und Bärbärella.

Eine Würzburger CSD-Premiere wird die queere Andacht, die am Sonntag um 10:30 Uhr auf dem Gelände hinter der Umweltstation stattfindet und von Queer Pride Würzburg e.V. in Kooperation mit der kja- der kirchlichen Jugendarbeit der Diozöse Würzburg sowie der evangelischen Jugend im Dekanat Würzburg organisiert wird.

Im Anschluss daran startet der Fahrrad-Demozug gegen 14:30 Uhr auf dem Residenzplatz. Ziel sind die Mainwiesen in der Zellerau – checkt bei Interesse am Mitradeln unbedingt die Homepage, auf der Änderungen und geltende Regeln nachzulesen sind. Zu dieser und allen anderen Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

CSD Würzburg, 25.-27.6., Infos und Anmeldung zu den Veranstaltungen auf www.queerpridewue.de sowie auf Facebook, Instagram und twitter