CSD Wiesbaden: Europa bleibt bunt

Weit über lokale Grenzen hinaus denkt die Wiesbadener Community mit ihrem diesjährigen CSD-Motto „Europa bleibt bunt“. Damit das auch so bleibt, soll die Demo ein starkes Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt setzen.

Start ist um 14 Uhr am Warmen Damm, der Zug führt über den Rathausplatz mit Kundgebung und endet am Kulturpark Wiesbaden, direkt am Kulturzentrum Schlachthof. Im vergangenen Jahr waren rekordverdächtige 4.000 Teilnehmer*innen dabei. Im Anschluss steigt das bunte Sommerfest im Kulturpark mit Showbühne und einem queeren Markt mit Info-, Essens- und Getränkeständen.