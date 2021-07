CSD Wiesbaden: Mutausbruch

× Erweitern Foto: Delia Giandeini, unspalsh.com, gemeinfrei CSD Wiesbaden

Der Wiesbadener CSD 2021 steigt am 31. Juli – mit pandemiegerechter Demo in der Innenstadt und einem Picknick auf dem Gelände des Schlachthof in unmittelbarer Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs.

Wegen der begrenzten Teilnehmendenzahl ist das Picknick leider schon ausverkauft, aber an der Demo kann man als Einzelperson trotzdem teilnehmen und für Sichtbarkeit sorgen.

Die Demo startet um 13 Uhr am Warmen Damm (Treff ab 12:30 Uhr) und führt durch die Innenstadt; am Hessischen Landtag wird es eine Zwischenkundgebung geben. Die Demo zieht im Anschluss weiter bis zum Gelände des Schlachthofs.

× Erweitern Foto: Warmes Wiesbaden e.V., CSD Wiesbaden CSD Wiesbaden CSD-Demo Wiesbaden vor Corona

Das diesjährige Motto „Mutausbruch“, das aus der Wiesbadener Community stammt, die zum ersten Mal eigene Mottovorschläge einreichen konnte, soll vor allem verdeutlichen, dass es auch heute noch jede Menge Mut braucht, um als LSBTIQ*-Person zu seiner sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung zu stehen; der CSD möchte Mut machen, sich für die eigenen Rechte zu engagieren.

Pünktlich zum CSD Wiesbaden – genauer: beim Regenbogenempfang anlässlich des CSD im Innenhof des Wiesbadener Rathauses am 23. Juli – verkündete Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende, dass die Stadt Wiesbaden dem Rainbow Cities Network (RCN) beigetreten ist. Damit gehört Wiesbaden zu einer Gruppe von 35 Städten weltweit, die gemeinsam die gesellschaftliche Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt fördern wollen.

„Wiesbaden ist eine Regenbogenstadt“, erklärte Mende. „Das beweisen die Menschen, die hier leben jeden Tag aufs Neue. Wir als Stadt müssen uns für diskriminierte Minderheiten einsetzen. Wir wollen diese Aufgabe gemeinsam in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit anderen Städten angehen“.

Zentrales Thema der Wiesbaden-Community ist derzeit die Gründung eines Queeren Zentrum: „Queere Menschen, insbesondere queere Jugendliche, brauchen diesen geschützten Raum, an dem sie so sein können, wie sie sind. Ohne dass sie Anfeindungen befürchten müssen“, sagt Mende.

Das RCN wurde 2011 von Amsterdam, Barcelona, Köln und Turin gegründet; inzwischen haben sich weitere Städte angeschlossen, darunter auch Wiesbadens Partnerstädte Gent und Ljublijana. Weitere RCN-Städte aus dem GAB-Land sind Frankfurt, Heidelberg und Mannheim.

31.7., CSD Wiesbaden, alle Infos und Updates über www.csd-wiesbaden.de, www.warmeswiesbaden.de sowie auf Facebook und Instagram

