CSDs in Nordhessen

× Erweitern Foto: Darina Belonogova, pexels.com, gemeinfrei

Ein Blick auf die Website des CSD Werra-Meißner-Kreis zeigt: Auch in der nord-hessischen Provinz wird für Sichtbarkeit queerer Menschen gearbeitet.

Das Team hat mit den Veranstalter*innen des CSD Schwalm-Eder-Kreis und dem CSD Hersfeld Rotenburg ein Netzwerk gegenseitiger Unterstützung geknüpft und präsentiert in diesem Sommer mehrere CSDs. Im September stehen folgende Termine an: am 10. September CSD-Demo in Witzenhausen, am 17. September in Bad Soden Allendorf sowie am 29. September in Bad Hersfeld.

Auch im Oktober sind weitere CSDs geplant. Einziger Wermutstropfen: den „eigenen“ CSD in Eschwege musste das Team coronabedingt absagen und auf 2023 verschieben. Aber dennoch funktionieren Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung.

csd-werra-meissner-kreis mit Infos und Links zu den assoziierten CSD-Teams der Regionen