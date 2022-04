Dänisch-italienisches Flair

Organische Formen, abgerundete Armlehnen, lose Rückenpolster und ausgesprochen bequeme Sitzpolster mit Schaumstoffkern – das Sofa Bergamo ist das neueste Highlight der BoConcept-Familie.

Zusammen mit der minimalistischen Linienführung ist das Loungemöbel elegant und modern zugleich. Wie immer bei BoConcept lässt sich dieses außergewöhnliche Loungemöbel individuell für jede Wohnsituation gestalten: Ob als knuffiger Zwei- oder Dreisitzer bis zur ausladend geschwungenen Sitzlandschaft kann Bergamo mit seiner breiten Auswahl an Elementen jede Größe annehmen.

Besonders elegant und praktisch ist zum Beispiel der Pouf mit Staufach. Und auch in Farbe und Material besteht wie immer eine breite Auswahl, um den individuellen Wünschen gerecht zu werden – passend zum BoConcept-Motto: „Any Style – as long as it’s yours“.