Danser „Le Sacre“

× Erweitern Foto: Andreas Etter

Das international erfolgreiche belgische Choreographen-Duo Koen Augustijnen und Rosalba Torres Guerrero zeigt in seiner zweiten Arbeit für das tanzmainz-Ensemble Igor Strawinskys anarchische Komposition „Le sacre du printemps“, in der eine Gruppe Männer und Frauen dem Frühlingsgott ein Menschenopfer in der Hoffnung auf eine reiche Ernte darbringen.

Es wird transportiert in eine prosperierende Subkultur des New Yorker und Londoner Nachtlebens; auf der Suche nach Selbstbestimmung und der eigenen Identität werden gesellschaftliche Normen und Geschlechterrollen hinterfragt und neu bewertet, in der „Weihe“ liegt die neue Freiheit.

Auf der Bühne wird die gesamte Compagnie zu erleben sein, am Pult des Philharmonischen Orchesters des Staatstheaters waltet Generalmusikdirektor Hermann Bäumer.

30.4., Staatstheater Mainz, Gutenbergplatz 1, Mainz, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 3., 6., 7., 13., 15. (14 Uhr), 21., 31.5., www.staatstheater-mainz.com