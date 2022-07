Darmstädter Schätzje

Switch-Kultur lädt zu einem sommerlichen Musikprogramm mit dem Darmstädter Showstar Aurora DeMeehl, am Klavier begleitet von ihrem Ehemann Herrn Schmidt.

Dass das extrakomisch wird, dafür garantiert Aurora mit ihrem lockeren Geplauder, mit dem sie seit Jahren unter anderem das Darmstädter CSD-Straßenfest unterhält. Aurora und Schmidt präsentieren einen bunten Mix aus bekannten Stücken – und nach zwei Jahren Zwangspause ist bestimmt auch das eine oder andere neue Stück dabei.

Herr Schmidt hat zum Beispiel einen neuen Namenszusatz bekommen. Klingt banal? Ist es mit Aurora nie! Passend zur Darmstädter Comedy serviert die Switch Küche das beliebte Hessen-Essen. Achtung: Reservierungen sind für den Abend nicht möglich – first come, first serve!